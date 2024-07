Predstava Slovenije je bila učna ura, kako se ob vrhunski taktični pripravljenosti in fanatični borbenosti majhne reprezentance kosajo z velesilami. Portugalci na čelu z največjim zvezdnikom Cristianom Ronaldom so se 120 minut le nemočno zaletavali v slovenski obrambni zid, ki so ga postavili pred golom Jana Oblaka. Razliko v tehničnem znanju so Slovenci na krilih navijačev z lahkoto nevtralizirali z izjemno taktično disciplino, borbenostjo in ekipnim duhom. Po preplašenem začetku v prvem polčasu so se dvignili in verjeli, da so sposobni na kolena spraviti tudi Portugalce, ki imajo po tehničnem znanju najboljšo reprezentanco na turnirju. Slovenci so prikazali igro, ki je bila zaščitni znak že v skupinskem delu. Razlika je v tem, da je bila Portugalska na precej višji ravni zahtevnosti kot tekmeci v predtekmovanju. Slovenci so v nekaterih delih tekme znova trpeli, a ko so pogledali proti golu nasprotnika, so se tudi Portugalcem zatresle hlače.

Zgodovinska tekma je imela dva trenutka, ki bi se lahko končala tudi s slovenskim prebojem v četrtfinale. V 116. minuti je Šeško zapravil slovensko priložnost večera, nato pa so bili neuspešni vsi trije slovenski izvajalci enajstmetrovk Josip Iličić. Jure Balkovec in Benjamin Verbič. Junak večera je tako postal portugalski vratar Diogo Costa, čeprav je bila ta vloga rezervirana za Jana Oblaka, ki je na tekočem traku dobival dvoboje s Cristianom Ronaldom. Vrhunec je bila ubranjena enajstmetrovka portugalskemu kapetanu v 104. minuti, ki je od razočaranja jokal, ker priložnosti ni spremenil v gol, da so ga tolažili soigralci. Karničnik je v velikem slogu rutinerja ukrotil enega najboljših napadalcev sveta Leaa. Drkušić in Bijol sta na tekočem traku dobivala dvoboje v zraku in na tleh ter vzbudila zanimanje številnih klubov iz petih najboljših evropskih lig. Balkovec je odlično zamenjal kaznovanega Janžo in obrambne naloge opravil brezhibno, v napadu pa nihče od njega ni pričakoval presežka. Stojanović je znova glasno dvigoval moralo ekipe. Gnezda Čerin in Elšnik sta nakazala, da sta postala naveza vezistov, kakršnega Slovenija še ni imela. Mlakar je znova opravil rudarsko delo v obrambi, čeprav sta bila njegova tekmeca mojstra preigravanj Cancelo in Silva. Napadalec Šporar je bil znova garač v obrambi. Zapravljena priložnost Šeška za zmagoviti gol spada v učno uro na poti zorenja, da postane svetovni as.