Thompson je bil v zadnjih trinajstih sezonah - poleg Stepha Curryja in Draymonda Greena - eden najbolj pomembnih členov v igri bojevnikov, zmagovalcev severnoameriške lige NBA v letih 2015, 2017, 2018 in 2022.

Po koncu sezone je postal prost igralec. V njegovi želji po petem šampionskem prstanu se je odločil obleči dres Dallasa, v minuli sezoni osmoljenca finalne serije proti Bostonu, ko je v zmagah klonil z 1:4.

ESPN navaja, da sta Thompson in njegov zastopnik Greg Lawrence vse podrobnosti prestopa v Dallas dorekla v hotelu Bottle Inn v kalifornijskem Hermosa Beachu, kjer sta se sestala z generalnim menedžerjem Dallasa Nicom Harrisonom in podpredsednikom Michaelom Finleyjem.

V Thompsonov prestop v Dallas je bila vključena tudi ekipa Charlotte Hornets. ESPN je navedel, da so se vse tri ekipe dogovorile za menjave igralcev, Dallas bo tako v Charlotte poslal Josha Greena, zasedba iz Severne Karoline pa se je v korist Golden Stata odpovedala dvema izbirama v drugem krogu nabora NBA.

Thompson je v minuli sezoni v povprečju dosegal 17,9 točke na tekmo, kar je njegov najslabši izkupiček po sezoni 2012/13. Bojevniki so Thompsonu zaželeli vse dobro v njegovi nadaljnji karieri in napovedali, da bodo upokojili njegov dres s številko 11.

»Zapuščina Klayja Thompsona bo živela večno. Veselimo se dneva, ko bomo v Chase Centru upokojili njegov dres in se bo pridružil številnim nesmrtnim bojevnikov, ki so - vključno z njim - pomagali oblikovati našo košarkarsko dinastijo,« so po Thomsonovem slovesu med drugim zapisali pri moštvu Golden State Warriors.