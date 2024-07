»Navijači, hvala vam. Se vidimo danes ob 20.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se bo reprezentanca zahvalila Sloveniji za podporo,« je na družbenem omrežju X kmalu po tekmi sporočila Nogometna zveza Slovenije.

Slovenski navijači so v vseh mestih, kjer Slovenija igrala tekme EP pričarali izvrstno vzdušje, na stadionih pa večkrat preglasili tekmeca in so bili tudi velik razlog za uspeh nogometašev. Vsako tekmo si je v Nemčiji ogledalo več tisoč Slovencev.

Kek: V grenkobi je veliko sladkega

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po porazu po enajstmetrovkah v osmini finala evropskega prvenstva proti favorizirani Portugalski dejal, da kljub zgodovinskemu uspehu ne moreš slaviti po porazu, da pa je v grenkobi veliko sladkega.

»Jasno je, da ne moreš slaviti, ko izgubiš tekmo. Po drugi strani pa je grenkoba prežeta s toliko sladkega, dobrega. Upam, da bo ta turnir pomenil neko iztočnico za slovenski nogomet v prihodnosti. Kar nekaj sem vam natrosil skozi ta mesec. Veliko stvari se je uresničilo. Če bi rekel, da sem ponosen na fante, bi se ponavljal,« je začel novinarsko konferenco po tekmi.

»Najprej želim čestitati Portugalcem, tudi na enajstmetrovke moraš znati zmagati. Želim si, da bi Portugalska šla do konca,« je povedal in dodal: »Sam pa bi si želel, da bi še nekaj časa ostal v Nemčiji. A ne kot turist. Tudi mi nismo bili turisti, ampak smo tekmovali. Tokrat smo bili nekoliko preplašeni v prvem delu, nato pa smo vse bolj rasli. Škoda, da nismo zmagali, ampak Portugalci so si to zaslužili,« je dejal Kek.

»Dobili smo reprezentanco, ki je zložena za naprej, kdorkoli jo bo vodil,« je najprej dvoumno izjavil Kek, na vprašanje, ali to pomeni, če je bila to njegova zadnja tekma, pa pojasnil: »Ne izključujem nikogar, kdorkoli jo bo vodil, ali jaz ali kdo drugi. Reprezentanca je sestavljena, igralci pa so njen najpomembnejši člen. Mi smo njihov servis.«

Dokazali so, kaj pomeni igrati za Slovenijo

Zahvalil se je Nogometni zvezi Slovenije, ki »je perfektno vse organizirala«. »Vedel pa sem, da ne bomo razočarali. Večkrat sem rekel, da sem neizmerno verjel. Izraz v slačilnici le potrjuje to. Patetično bi bilo, če bi rekel, da so heroji. To so igralci, ki so, upam, ustvarili kult reprezentance. Dokazali so, kaj pomeni igrati za Slovenijo, tudi tisti, ki niso igrali niti sekunde. Ko bi samo vedeli, kakšen privilegij imam, da lahko vodim takšno reprezentanco in na ta način igram proti velikanom svetovnega nogometa,« je povedal.

O sami tekmi s Portugalsko pa je pojasnil, da je normalno, da »se s Portugalci ne bomo nadigravali«. »Zdržali smo 25 minut in potem smo se začeli prebujati. Seveda ne moremo tekmovati s Portugalsko v posesti žoge. A imeli smo načrt. Določene stvari moraš preživeti proti takšnim, kot je Portugalska. Da pa je bila ta boljša v igri, je jasno.«

Še enkrat je poudaril, da je kljub porazu veliko dobrega. »S kakršno popotnico smo šli na EP, smo presegli pričakovanja. Ampak to je realna slika. Leporečje o napadalnem nogometu ne bo šlo. Pri nas gre to, da smo disciplinirani, agresivni, zavzeti, pragmatični in z neizmerno ljubeznijo do dresa. Če bo omogočeno vsem, ki smo v nogometu, da delamo dalje in s svojo idejo, ni treba takoj pribijati na križ in uničevati vsega po prvi napaki. Potem bo tudi nogomet še prinesel veselje,« je razlagal Kek.

Zdaj so v trenutku, ko se lomi veliko karier

»Nismo idealni, tudi jaz nisem. Vidim pa še možnosti za napredek pri igralcih. Vsaka sekunda izkušenj, ki so jo odigrali na turnirju, bo prišla prav. Prepričan pa sem, da lahko igramo boljši nogomet, boriti pa se ne moremo bolj, tu so fantje šli čez svoje meje.«

Glede enajstmetrovk je poudaril, da jih tudi največji in najbolj izkušeni zgrešijo. »Spoštujem ljudi, ki prevzamejo odgovornost, ne glede na to, kako se konča. Očitno pa je bilo tako zapisano v zvezdah,« je začel o temi enajstmetrovk in na vprašanje, ali so jih vadili, odvrnil: »Lahko treniraš 30 'penalov' po vrsti, pa boš lahko zastreljal enega na takšni tekmi pred toliko ljudmi. Portugalci so bili pri tem pač boljši.«

V Ljubljani predvidoma v torek zvečer prirejajo sprejem za reprezentanco. »Ali si zaslužimo sprejem, ne vem. Nismo osvojili kolajne. Mislim pa, da si predvsem fantje zaslužijo neverjetno spoštovanje, ker so pokazali, kako se bori za slovenski dres. Za to se jim tudi zahvaljujem. Zdaj pa so v trenutku, ko se lomi veliko karier. Kdor bo pameten bo to izkoristil, 'budala' pa bo vse vrgel v vodo.«