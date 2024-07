Opozicija protestno zapustila sejo zaradi “lex Magnifica”

Mestni svetniki so po hitrem postopku izglasovali spremembo odloka o Krajinskem parku Tivoli, rožnik in Šišenski hrib. Po novem na petih lokacijah ne bo potrebno soglasje zavoda za varstvo narave. Opozicijski svetniki so protestno zapustili sejo še pred glasovanjem, Zelena stranka Vesna pa celo napovedala občinski referendum.