V parku, kjer je na voljo 200 sedežev, sedežnega reda in rezervacij ni, dobrodošli pa so tudi ležalniki, stoli in odeje za piknik, ki jih obiskovalci lahko prinesejo s sabo. V primeru slabega vremena se projekcija prestavi v Mestni kino Domžale na Ljubljanski cesti 61.

Ta četrtek bo ob 21.30 na sporedu portret družine jadralca Jureta Šterka, predstavljen skozi oči njegovega sina Igorja Šterka, tudi režiserja Šterkijade. V petek je na sporedu film Richarda Linklaterja Naključni morilec, dan kasneje pa športna komedija Še en gol za zmago. Prav tako je znan spored za naslednji teden, ko bodo v četrtek, 11. julija, predvajali film Radikal režiserja Christopherja Zalla, v petek pa romantično komedijo Samo ne ti. Filmski večeri se bodo zaključili v soboto, 13. julija, z ogledom filma Žige Kukoviča Gepack.

Julija in avgusta bodo filmske projekcije na prostem potekale v Arboretumu Volčji Potok, vsak četrtek, petek in soboto med 18. julijem in 24. avgustom.