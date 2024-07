Po besedah vodje splošnega sektorja Ljubljanskih parkirišč in tržnic Nine Benić imajo s ponudnikom sklenjeno najemno pogodbo, mesečna najemnina pa znaša 800,41 evra brez davka na dodano vrednost. Čeprav je tržnica zaščitena kot kulturni spomenik državnega pomena, Benićeva odgovarja, da soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ni bilo potrebno. »Na splošno med branjevci prevladuje slabo mnenje o trgovini, ker zavzame preveč prostora in ne spada v kulturo tržnic,« je povedal eden od branjevcev.