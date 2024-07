Potem ko je Belgija zaključila svoje 13. predsedovanje Evropski uniji, ga je od nje z včerajšnjim dnem prevzela Madžarska. Po trinajstih letih in pol drugič sedi za krmilom Evropske unije. Še preden je Madžarska začela predsedovanje, so njena stališča glede Ukrajine in geslo – podobno Trumpovemu, a prilagojeno evropskim danostim – Naredite Evropo spet veliko že uvodoma poskrbeli za številne pomisleke.

Priprava predlogov za večjo konkurenčnost

Madžarska napoveduje, da bo med predsedovanjem Svetu EU pravičen posrednik. V Budimpešti upajo, da se ukrajinski, bližnjevzhodni in rdečemorski krizi ne bo pridružila še kakšna. Med sedmimi zastavljenimi prioritetami predsedovanja na Madžarskem izpostavljajo predvsem doseganje večje konkurenčnosti Evropske unije. Balázs Molnár, madžarski državni sekretar, odgovoren za predsedovanje Svetu EU, poudarja, da Evropa v konkurenčnosti zaostaja tako za Vzhodom kot za ZDA. Do novembrskega neformalnega zasedanja voditeljev EU bi radi pripravili predloge, kako zagotoviti večjo konkurenčnost EU tudi z manjšanjem birokracije za majhna in srednje velika podjetja ter pridobivanjem delovne sile v panogah, kjer te primanjkuje.

Ob nadaljevanju prizadevanj za večjo obrambno neodvisnost EU se nameravajo posvetiti tudi zmanjševanju nezakonitih migracij. Spodbujati nameravajo pridružitveni proces zahodnobalkanskih držav, ne pa tudi Ukrajine, kjer v naslednjih šestih mesecih ni pričakovati napredka v začetih pristopnih pogajanjih. S svojo bližino – Ukrajina je sosednja država – na Madžarskem poskušajo opravičiti svojo kritično politiko do nje, ki med drugim vključuje še naprej blokado dobrih šest milijard evrov finančne pomoči. Vprašljivo je tudi, ali bo pod madžarskim predsedovanjem mogoče doseči dogovor o širitvi sankcij proti Rusiji.

Prav tako se v Budimpešti ne pojavlja velik entuziazem za uresničevanje pred meseci sprejetega evropskega azilnega pakta, ki mu Madžarska ob Poljski, pa čeprav se je tam zamenjala vlada, nasprotuje. Se pa namerava ukvarjati s spremembami kohezijske politike in naslednjim večletnim evropskim proračunom 2028–2034, za katerega evropska komisija že pripravlja predlog. Kaj veliko možnosti za nadaljevanje poti zakonodajnih predlogov v evropskem parlamentu madžarsko predsedstvo sicer ne bo imelo. Parlament se bo namreč predvidoma do novembra ukvarjal z zasliševanjem komisarskih kandidatov in imenovanjem nove evropske komisije.

Iskanje partnerjev za Domoljube Evrope

Se pa madžarski premier Viktor Orban v teh dneh intenzivno ukvarja z oblikovanjem nove politične skupine v evropskem parlamentu, ki naj bi se imenovala Domoljubi Evrope. Njeno oblikovanje je skupaj z avstrijsko skrajno desno stranko Svobodnjakov (FPÖ) Herberta Kickla in češko stranko ANO nekdanjega premierja Andreja Babiša napovedal na večer zmage skrajno desnega Nacionalnega zbora v prvem krogu francoskih parlamentarnih volitev. S tem so po dodatnem političnem premiku evropskega parlamenta v desno na zadnjih volitvah še podkrepili podmeno, da se v Evropi prebuja skrajna desnica in se na novo oblikuje.

Dejansko je v desnem političnem spektru v teh dneh precej gibanja, saj se morajo politične skupine v evropskem parlamentu oblikovati do četrtka. Resda se lahko oblikujejo in preoblikujejo kadar koli v času mandata evropskega parlamenta, a oblikovanje pred inavguracijsko sejo parlamenta pomeni, da lahko sodelujejo pri pogajanjih za vodilna mesta (predsedniška in podpredsedniška) v odborih parlamenta.

Domoljubi Evrope za zdaj še ne izpolnjujejo pogojev za ustanovitev politične skupine. Vsaj sedem strank iz različnih članic mora zbrati najmanj 24 poslanskih sedežev. Potem ko se je trojici včeraj pridružila skrajno desna portugalska stranka Chega (Dovolj), ki je na letošnjih parlamentarnih volitvah izboljšala svoj rezultat izpred dveh let za 38 poslanskih sedežev in postala tretja najmočnejša stranka na Portugalskem, zdaj Domoljubom Evrope manjkajo še tri stranke, da bi se lahko podali v pogajanja za vodilna mesta v odborih evropskega parlamenta.