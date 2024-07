Vzajemna je zahtevala 14,14 milijona evrov, Generali pa 8,36 milijona evrov. Ministrstvo za zdravje je zahtevama obeh ugodilo. Zahtevke zavarovalnic sta preverila agencija za zavarovalni nadzor in ministrstvo za zdravje, ki sta potrdila pravilnost izračunov na zahtevkih zavarovalnic.

Zavarovalnica Vzajemna je ponujeni znesek že sprejela, Generali bo odgovoril predvidoma do konca tedna. Če bo ponujeni znesek sprejel, bo skupni znesek nadomestil vsem trem zavarovalnicam znašal 33,5 milijona evrov. Zneski bodo izplačani iz proračunske rezerve. Vlada je 14. aprila lani, potem ko so vse tri zavarovalnice napovedale zvišanje premij, izdala uredbo, s katero je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Mesečna premija tako od 1. maja 2023 ni smela presegati 35,67 evra. DZ je nato julija lani sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga vložili poslanci Svobode. Z njo so s 1. januarjem letos ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga nadomestili z obveznim zdravstvenim prispevkom v fiksnem znesku 35 evrov mesečno.