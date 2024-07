Največ novosti v srednješolskem izobraževanju

Znan je končni osnutek nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033. Predlagani ukrepi največ sprememb prinašajo na področjih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, splošne in poklicne mature, glasbenega izobraževanja in izobraževanja priseljencev, pomembne novosti pa se obetajo tudi v predšolski in športni vzgoji.