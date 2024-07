Čeprav je bilo na uradni strani Uefa za slovenske navijače za tekmo na razpolago le 6000 vstopnic, so izvedli invazijo tudi v nemško finančno središče. Slovenski jezik smo slišali že večer pred tekmo, še pogosteje pa na dan tekme, saj je 280 navijačev dopotovalo s posebnim vlakom in 330 z letalom. Potem ko so včeraj dopoldne po lokalih v Frankfurtu odmevali navijaški napevi in so vihrale slovenske zastave, so se popoldne zbrali v uradni navijaški coni ob reki Majni, kjer so se pomešali s portugalskimi, ter so po dveh urah druženja skupaj odpravili na stadion. Že nekaj minut pred prihodom avtobusa s slovenskimi igralci so postavili »špalir«, preden je ob vzklikih podpore zapeljal v drobovje stadiona v Frankfurtu, katerega posebnost je premična streha nad igriščem, zato je občutek, kot da bi bila tekma v dvorani. Slovenskih navijačev je bilo po številu manj kot v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu, a so bili zelo glasni in zagnano v vzpodbujanju Oblaka in druščine že na ogrevanju. Ker veliko Portugalcev dela po vsej Evropi, so bili v številčni prednosti, saj je bilo dve tretjini stadiona v rdečem in ekstazi ob vsakem gibu Ronalda.

Veliko medijev prišlo le zaradi Ronalda

Zanimanje medijev za tekmo je bilo izjemno, v tiskovnem središču je zmanjkalo sedežev, a vsaj polovica jih je prišla zgolj zaradi največjega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je bil v središču pozornosti od prvega trenutka, ko je stopil na stadion. Medtem ko se je koncentriral na nastop, so njegovi soigralci na velikem ekranu pod streho stadiona spremljali razplet zadnjih minut popoldanske četrtfinalne tekme med Francijo in Belgijo. Slovenski selektor Matjaž Kek je v skladu s pričakovanji Erika Janžo, ki ni imel pravice nastopa zaradi dveh rumenih kartonov, na levem boku zamenjal z Juretom Balkovcem.

Začetek tekme je bil po pričakovanjih. Portugalci so močno pritisnili in želeli na hitro doseči vodstvo ter si tako olajšati delo na poti do pričakovanega četrtfinala. Najbolj nevarna portugalska napadalca Leao in Ronaldo sta v uvodnih desetih minutah zgrešila žogi. V 13. minuti so portugalski navijači žogo že videli v mreži, a sta bila Ronaldo v skoku in Bruno Fernandes na drugi vratnici prekratka, da bi ji spremenila pot v mrežo. Po četrt ure so Slovenci lažje zadihali. Bijol je občutil komolec Ronalda, na katerega je dobro pazil v navezi z Drkušićem. Stojanović je soigralce vzpodbujal naj bolj pogumno skušajo napadati, vratar Oblak je v premoru prišel na sredino igrišča in soigralcem delil navodila, kako umiriti igro. Po dobre pol ure je v ospredje znova stopil Ronaldo, ko je z glavo žogo poslal v Oblaka, iz prostega strela pa jo je usmeril tik nad prečko. Portugalci so bili najbolj nevarni, ko so zaradi napačne podaje žogo ukradli Slovencem in nato v napadu na čelu s Cencelom slalomirali med njimi. V finišu prvega polčasa so Slovenci, ki so bili ob vsaki svoji podaji pod pritiskom tekmeca, postali vse nevarnejši. Močan strel Šeška je končal v naročju vratarja Costa, na drugi strani pa je Palhinha gol zgrešil za nekaj centimetrov. Slovenija je v prvem polčasu dosegla tisto, kar je načrtovala. Ni prejela gola, čeprav je bila kakovost Portugalske na višji ravni, kot so bili tekmeci (Danska, Srbija in Anglija) v skupinskem delu.

Šeško zapravil priložnost večera

Drugi polčas se je začel z izredno priložnostjo Silva, nadaljeval pa z vse večjo nervozo Portugalcev, saj je Oblak v 55. minuti ubranil bombo Ronalda iz prostega strela. Slovenci, ki so bili občasno zbiti v kazenski prostor, so se fanatično branili pred golom, za katerim so bili izjemni slovenski navijači. Ko je v 61. minuti Šeško zdrvel v protinapad in šel mimo Pepeja, je Portugalcem zastal dih, a je slabo zaključil strel. Portugalci so skušali na silo priti do zadetka, izsiljevali so tudi enajstmetrovko, a slovenska obramba je bil granitna. Za nameček je Oblak v 89. minuti spektakularno dobil dvoboj ena na ena z Ronaldom in tekma je šla v podaljšek.

Slovenci so v prvem podaljšku umirili igro. Ko so bili Portugalci nemočni, je sodnik Orsato v 104. minuti po prekršku Drkušića na prodirajočim Diogom Joto pokazal na enajstmetrovko in Kek je prejel rdeči karton. Žogo je vzel seveda Ronaldo, a Oblak se je vrgel v levo stran in strel velezvezdnika odbil v kot. Portugalci so v naslednjem napadu zahtevali nov kazenski strel, a igranja z roko ni bilo. Za drugi podaljšek je vstopil Iličić, ki je prosti strel sprožil v živi zid. V 115. minuti je Slovenija dočakala priložnost večera, ko je Šeško po napaki Pepeja prišel sam pred Costo, ki pa strel sijajno ubranil in nato postal junak s tremi ubranjenimi kazenskimi streli.

Portugalska – Slovenija 3:0 po 11 m (0:0, 0:0, 0:0) Enajstmetrovke: Iličić - Costa brani 1:0 Ronaldo, Balkovec - Costa brani, 2:0 Bruno Fernandes, Verbič - Ciosta brani. 3:0 Silva. Stadion v Frankfurtu, gledalcev 47.000, sodnik: Orsato (Italija), rumeni kartoni: Drkušić, Karničnik, Gorenc Stanković, Bijol. Portugalska: Costa 9, Cancelo 7 (od 117. Semedo –), Dias 6, Pepe 6 (od 117. Neves –), Mendes 6,5, Fernades 6,5, Palhinha 7, Vitinha 6 (od 65. Diogo Jota 7), Silva 7, Ronaldo 6,5, Leao 6 (od 76. Conceicao 6) selektor: Martinez 7. Slovenija: Oblak 8, Karničnik 7, Drkušić 8, Bijol 8, Balkovec 7, Stojanović 6,5 (od 86. Verbič 6), Gnezda Čerin 8, Elšnik 7,5 (od 111. Iličić –), Mlakar 6,5 (od 74. Gorenc Stanković 6), Šporar 6,5 (od 74. Celar 6), Šeško, selektor: Kek 8. Igralec tekme: Diogo Costa (Portugalska). Streli v okvir gola: 5:2, streli mimo gola: 7:4, blokirani streli: 5:2, prosti streli: 15:14, koti: 11:4, prepovedani položaji: 4:6, obrambe vratarjev: 2:5, število podaj: 727:293, število točnih podaj: 620:195, število napadov: 80:26, poset žoge (v odstotkih): 68:32.