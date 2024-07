Francija je upravičila vlogo favorita ter se v Düsseldorfu po minimalni zmagi proti Belgiji z 1:0 (0:0) kot peta na evropskem prvenstvu v Nemčiji uvrstila v četrtfinale. Galski petelini so morali pokazati vse svoje znanje, edini zadetek pa so dosegli v 85. minuti. V eni od akcij, v kateri so pletli mrežo okrog belgijskih vrat, je rezervist Randal Kolo Muani, ki je v 62. minuti zamenjal Marcusa Thurama, streljal na gol, žoga pa je zadela tragičnega junaka dvoboja Jana Vertonghna. Belgijski branilec je spremenil smer žoge, ki je zadela belgijski gol. Do konca tekme so Belgijci pokazali svojo moč, a jim je zmanjkalo časa za morebitni podaljšek.

Na papirju najzanimivejši dvoboj osmine finala evropskega prvenstva v prvem polčasu ni postregel z zadetki. Konkretnejši so bili sicer Francozi, ki so sprožili osem strelov na gol (Belgija dva), imela pa so tudi večjo posest žoge (59:41). Glavni sodnik Šved Nyberg pa je Francozom pokazal tri rumene kartone, medtem ko Belgijci niso prejeli nobenega (do konca tekme so statistiko izenačili na 3:3). Po želji in igri je izstopal Aurelien Tchouameni, sicer vezist Reala iz Madrida, s katerim je v tej sezoni osvojil naslov evropskega in španskega klubskega prvaka.

Na začetku drugega polčasa so bili konkretnejši Francozi, ki v zaključkih akcij niso streljali v okvir gola, saj so žoge letele mimo vrat. Pri strelu ni bil prvi zvezdnik Kylian Mbappe, ki se je nekajkrat znašel v priložnostih, iz katerih je v svoji karieri dosegel veliko golov. Kljub temu je bil novi igralec Reala iz Madrida izbran za igralca tekme. Natančnejši pri zaključnih strelih so bili Belgijci, ki so po zaslugi prvih zvezdnikov Romeluja Lukakuja in Kevina De Bruyna v 71. in 83. minuti sprožili nevarna strela, a ju je razpoloženi francoski vratar Mike Maignan ubranil. Statistika po dvoboju razkriva, da so bili Francozi boljši, saj so imeli več posesti žoge (52:48), sprožili pa so 15 strelov več proti golu (20:5), a le dva v okvir vrat.

S 30:27 v zmagah so še vedno uspešnejši Belgijci. V zadnjih 22 letih sta se reprezentanci na največjih tekmovanjih pomerili seReprezentanci Francije in Belgije sta se doslej pomerili kar 76-krat, od tega sta odigrali 62 prijateljskih tekem. demkrat, precej uspešnejši pa so Francozi. Dobili so namreč štiri tekme, dvakrat je bil izid neodločen, enkrat pa je zmagala Belgija, ki je imela v skupinskem delu tekmovanja precej več dela, saj je v izenačeni skupini E, kjer so imele vse štiri reprezentance po zmago, remi in poraz, zasedla drugo mesto. V skupinskem delu sicer ni navdušila tudi Francija, ki je zaostala za Avstrijo, ki jo je v medsebojnem dvoboju sicer ugnala z 1:0.