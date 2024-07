Izkazalo se je, da imajo banke dovolj kapitala za obvladanje koktajla potencialnih nevarnosti, ko se brezposelnost v ZDA dvigne na 10 odstotkov, cene poslovnih nepremičnin upadejo za 40 odstotkov, delniški tečaji pa za 55 odstotkov. V petek zjutraj po ameriškem času je urad za ekonomske analize objavil težko pričakovani majski indeks cen izdatkov za osebno potrošnjo (PCE), ki ga ameriška centralna banka spremlja kot enega ključnih kazalcev v boju z inflacijo. Na mesečni ravni je stopnja PCE ostala nespremenjena, medtem ko je stopnja jedrnega PCE (brez vpliva hrane in energentov) na letni ravni znašala 2,6 odstotka, kar je bilo v skladu s pričakovanji analitikov.

Četrtkovo predsedniško soočenje demokratskega predsednika Joeja Bidna in njegovega republikanskega predhodnika Donalda Trumpa se je končalo z razočaranimi obrazi podpornikov demokratov. Donald Trump je dobro izkoristil medel in neprepričljiv nastop svojega tekmeca. Bidnu namreč ni uspelo dokazati, da ima dovolj elana in kondicije za naslednji mandat. V raziskavi javnega mnenja CNN je tako 67 odstotkov vprašanih boljši nastop pripisalo Trumpu, ki je poudarjal, da gospodarstvu še nikoli ni šlo tako dobro, idilo brez vojn in učinkovit spopad s pandemijo covida v času svojega vladanja. Biden je med svojimi uspehi navajal, da je edini predsednik, pod katerim ni umrl noben ameriški vojak v tujini, Trump pa, da sam ni začel niti ene vojne. Prve analize zmago pripisujejo Trumpu, po mnenju analitikov pa Bidnova medla predstava vzbuja resne strahove pred novembrskimi volitvami.

Na evropskih tleh je indeks STOXX 600 pretekli teden končal 0,69 odstotka nižje. K upadu so največ prispevale francoske delnice (indeks CAC 40 je upadel za 1,96 odstotka) zaradi politične negotovosti v Franciji, potem ko je predsednik Emmanuel Macron razpisal predčasne volitve. Strah, da bi se z novim političnim vodstvom zmanjšala fiskalna disciplina, pa je povzročil rast zahtevane donosnosti francoskih državnih obveznic. Inflacija v Franciji se je medtem junija nekolika upočasnila. Letna stopnja rasti je junija znašala 2,6 odstotka, maja pa 2,5 odstotka, kar je pozitivna novica za – po mnenju nekaterih že odpisanega – francoskega predsednika Macrona. V Nemčiji se je brezposelnost povečala na 6 odstotkov, kar je najvišja raven v zadnjih treh letih. Nemčijo pesti tudi nepričakovano poslabšanje poslovne samozavesti, hkrati pa so potrošniki kljub gostovanju evropskega nogometnega prvenstva izrazili večjo pripravljenost za varčevanje.

Na japonskih tleh je delniški indeks Topix pridobil 2,12 odstotka. K temu je pripomogla zgodovinska šibkost jena, kar še naprej pomeni veter v jadra za izvoznike. Kljub pričakovanjem, da bodo oblasti ponovno posegle, da bi zaustavile strm padec jena, je ostalo le pri besednih intervencijah. Finančni minister Šiniči Suzuki je poudaril, da so prevelika nihanja na valutnem trgu nezaželena. Nov pogled pa naj bi po napovedih prinesel nov glavni diplomat za devizno politiko Arsuši Mimura.