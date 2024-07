Po navedbah evropskih diplomatov se je tako odločil zato, da obiska ne bi zasenčilo aktualno dogajanje v zvezi s črnogorskim sprejemom resolucije o genocidu v Jasenovcu. Slednjo so v petek v parlamentu sprejele vladajoče stranke, ob bojkotu opozicije. Črna gora je maja letos v OZN glasovala za resolucijo o obeleževanju genocida v Srebrenici, kar je zelo razjezilo uradni Beograd, resolucijo o genocidu v Jasenovcu pa je mogoče razumeti kot odgovor prosrbske struje, četudi zanjo ni glasovala le ta. Izglasovanje resolucije, h kateri so naknadno dodali tudi spomin na genocid v Dachauu in Mauthausnu, je razburilo uradni Zagreb, ki resolucijo označuje za nesprejemljivo in žuga s povzročanjem težav Podgorici na evropski poti.

Premier Plenković je tudi dejal, da avtorji resolucije namenoma ustvarjajo razkol v Črni gori in da pošiljajo zelo slabo sporočilo glede dobrososedskih odnosov.