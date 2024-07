»Samo tri dni ostaja za rešitev Britanije pred laburistično vlado,« je britanski premier Rishi Sunak včeraj dramatično začel najnovejši napad na opozicijske laburiste Keira Starmerja. »Zapomnite si moje besede: laburisti bodo, če pridejo na oblast, obdavčili vašo hišo, vaš avto, vašo pokojnino, vaše prihranke in vse, kar je mogoče obdavčiti. Če bom v petek ostal vaš premier, bomo nadaljevali z nižanjem vaših davkov,« je hkrati strašil in obljubljal pred četrtkovimi parlamentarnimi volitvami. Volilce je strašil tudi s trditvijo, da bi laburistična zmaga prinesla pomilostitev nezakonitih priseljencev in utegnila ogroziti britansko varnost, ker Starmer ne obljublja, tako kot on, da bo zvišal obrambni proračun na 2,5 odstotka BDP. S tem naj bi sporočal nasprotnikom, kot je Vladimir Putin, da Britanija ni dovolj močna, da bi se branila in da bi pomagala Ukrajini. Putin naj bi si najbolj želel, da bi se Britanija uklonila njegovi agresiji, kar bi se zgodilo, če bi bila na Otoku na oblasti druga stranka, trdi. To je doslej najbolj nizek Sunakov udarec. Pa mu pomaga? Niti malo.

Negativna kampanja brez učinka

Kopica Sunakovih obljub, napad za napadom na laburiste ter strašenje volilcev v zadnjih nekaj tednih niso niti za odstotek znižali prednosti laburistov v resnih raziskavah javnega mnenja. Ta se že od konca leta 2022 giblje okoli 20 odstotnih točk. Tak izid bi prinesel tako imenovano supervečino, s katero bi laburisti vladali brez prave opozicije. Sunak pa kot da se ne more odločiti med upanjem, da lahko konservativci še zmagajo, in upanjem, da laburisti ne bodo zmagali s supervečino. »Ni konec, dokler ni konec,« pravi in upa, da bodo šli konservativci v četrtek po poti angleške nogometne reprezentance, ki je kljub slabi igri (legendarni Gary Linneker jo je opisal kot »za en drek«) zmagala v svoji skupini na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji ter se, po spet slabi igri, v 94. minuti tekme s Slovaško rešila pred sramotnim izpadom in si potem v podaljških zagotovila zmago.

Po drugi strani pa Sunak moleduje za glasove s prepričevanjem volilcev, naj laburistom ne dajo bianco menice za dolgotrajno vladavino s supervečino. »Gre za odločitev, kdo nam bo vladal veliko let,« je dejal.

Nezakonite stave o datumu volitev?

Starmer ga razglaša za obupanca in umirjeno pravi, da želi obnoviti zaupanje v politiko in politike. Volilce poziva, naj se 5. julija ne zbudijo s še petimi leti ekonomskega kaosa. Konservativce obtožuje, da so 14 let vladali »z enimi pravili zase in drugimi za vse ostale«. Starmer volilcem polaga na dušo, naj ne pozabijo, kaj vse so jim naredili konservativci: »Ne pozabite 'žurgata' (zabave na Downing Streetu 10 med covidnimi karantenami), ne pozabite covidnih pogodb (milijarde funtov vredne nekoristne pogodbe s podjetji svojcev in prijatelji ministrov), ne pozabite laži (glavna značilnost Johnsonove vladavine), ne pozabite podkupovanja in klientelizma, razglašanja manjšin za grešne kozle za vse, ne pozabite zdesetkanja vaših javnih služb, ne pozabite trditev, da smo vsi v istem čolnu, medtem ko so poslabšali finančno stanje vaših družin z zniževanjem davkov odstotku najbogatejših ter s tem hudo prizadeli ekonomijo, ne pozabite ničesar, niti obiskov v stavnicah.«

Starmer je s temi zadnjimi besedami spomnil na zadnji škandal konservativcev. Do petnajst njenih poslancev in poslanskih kandidatov je, poleg več policistov, ki skrbijo za varovanje premierja, stavilo o datumu volitev, ker so očitno vedeli za Sunakovo nenadno odločitev, da jih razpiše za 4. julij. Zadevo preiskujeta policija in komisija za igre na srečo, Sunak pa noče povedati, komu vse je zaupal datum volitev. S tem škandalom je dokončno pokopal znanstvenofantastično upanje, da bo laburistom naredil to, kar so v nedeljo zvečer Angleži naredili Slovakom. Zmaga konservativcev bi bila največji politični čudež v zgodovini.