V nesreči naj bi po navedbah južnokorejske policije umrlo vsaj devet ljudi, štiri so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Voznik, ki so ga po nesreči pridržali, je po navedbah lokalnih medijev vozil vzvratno in trčil v dve vozili, še preden je povozil pešce. Policija vzrok nesreče še preiskuje in navaja, da lahko število smrtnih žrtev še naraste.