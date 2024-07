Pogovorimo se o debelosti

Telesni ideali so se s prihodom generacije Z popravili. Obline so privlačne, ni jih treba več skrivati pod ohlapnimi oblačili. Pozitiven vtis vendarle vara. Debeli ljudje – več kot milijarda jih je – še vedno doživljajo sramotenje in diskriminacijo. Veljajo za lene, nedisciplinirane, požrešne. Čeprav je znanstveno potrjeno, da debelosti pogosto ni mogoče zdraviti zgolj z zmanjšanjem kaloričnega vnosa in povečanjem telesne aktivnosti. Ključno vlogo odigra genetika.