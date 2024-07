Pukni, Zoran!

Znano je, da je Magnificova pesem Pukni zoro ponarodela v Republiki Srbski do te mere, da so jo vzeli za neuradno himno te entitete. Milorad Dodik je celo javno zanikal, da je to pesem umetnika iz Šiške, in trdil, da gre za več kot sto let staro srbsko narodno pesem.