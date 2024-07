Na Hrvaškem še vedno iščejo pripornika, ki sta v petek pobegnila iz reškega zapora v središču mesta. Spektakularni beg se je zgodil okoli 10. ure med sprehodom po zaporskem dvorišču. Dvojica naj bi ob zid prislonila dobra dva metra dolgo palico z utežmi in se z njeno pomočjo povzpela na štiri metre visok zid z rezilno žico na vrhu. Nekako se jima je uspelo prebiti skoznjo, nakar sta skočila sedem metrov v globino. Na žici so našli kar precej krvi in tudi skok z višine je ubežnikoma verjetno pustil posledice. Kljub temu sta pobegnila po ulici in nato v neznano.

Z ministrstva za pravosodje so sporočili, da sta bila oba v preiskovalnem zaporu zaradi domnevnih premoženjskih kaznivih dejanj. Potrdili so tudi, da sta bila med begom poškodovana, narava poškodb pa ni znana. Odvetnik Velimir Došen, nekdanji upravnik reškega zapora, je za Jutarnji list povedal, da je bil v času bega v zaporu na obisku pri enem od svojih klientov. »Slišati je bilo razburjenje, potem pa je neki zapornik rekel: 'Evo, dva sta pobegnila!' Kot nekdanji upravnik zapora lahko rečem le, da za pobeg ne gre iskati odgovornosti pri pravosodnih policistih ali upravniku, saj gre za samomorilno početje,« je opozoril na višino zidu, s katerega sta skočila. Po njegovem mnenju sta se najverjetneje resno poškodovala.

Izgubila bi se v pustnem sprevodu

Nedavno, 13. junija, pa je po pisanju Jutarnjega lista pobegnil osumljenec z reškega občinskega sodišča. Zgodilo se je med čakanjem na odločitev sodnika, ali mu bo odrejen pripor. Še preden je dobil sklep, da ga bodo odpeljali v preiskovalni zapor, je skočil skozi okno v prvem nadstropju. Takrat ga še niso predali pravosodnim policistom in ne vklenili.

Februarja pa so preprečili pobeg zapornikov, ki sta kopala predor iz svoje celice. Načrtovala sta, da se bosta, ko se bosta po predoru prebila na prostost, izgubila v množici udeležencev pustnega sprevoda. Toda pravosodni policisti so izvedeli za njun načrt in ju prestregli, ko sta skočila na ulico.

»Če primerjamo, koliko pobegov uspe, koliko pa jih preprečimo, lahko mirno rečemo, da so pravosodni policisti uspešni. Sploh če upoštevamo, koliko jih je in koliko je zapornikov ter kakšne delovne pogoje imajo,« je po navedbah spletnega portala dnevnik.hr izjavil Jelenko Krešo iz hrvaškega sindikata pravosodnih policistov. V reškem zaporu primanjkuje dvajset paznikov.