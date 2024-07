V nedeljo popoldne se je v Thermani Laško zaključil že 6. paralimpijski tabor. Štiridnevni športni tabor, ki ga organizira Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, je namenjen otrokom, mladim in njihovim družinam. Da je poletni tabor že tradicionalno v Laškem, gre zahvala predvsem infrastrukturi, ki omogoča izvajanje različnih aktivnosti tudi invalidnim osebam.

Čakajo na novega paralimpijca

Potem ko so se v četrtek udeleženci spoznali in jim je bil predstavljen program tabora, se je v petek začelo zares. Janez Hudej, nekdanji paralimpijec in paraatlet, je mladim predstavil svoj najlepši šport. »Vedno se rad odzovem na takšne dogodke. V veselje mi je, da lahko mladim pokažem in predstavim svojo najljubšo športno panogo, atletiko. Če je kdo kaj odnesel od moje predstavitve, sem zadovoljen,« je povedal Hudej in odkrito priznal, da bo še bolj vesel, če bomo čez štiri leta na paralimpijskih igrah imeli novega mladega udeleženca. »Iskreno si želim, da bi danes začrtali pot novemu paralimpijcu,« je še dodal. Hudej je med drugim predstavil metalne discipline. »Pokazal sem, kako se meče krogla, kopje in disk. Seveda pa je bilo med mladimi največ zanimanja za hitrostne vožnje, namenjene atletskim tekaškim disciplinam,« je povedal in dodal, da je mlade najbolj zanimalo, kako poganjaš in upravljaš voziček, ki je veliko hitrejši od tistega, ki ga vozijo sami.

Maja Bobnar je s svojo ekipo predstavila bocco, poligon za slepe pa sta vodila Roman Kejžar in Robi Kogovšek. Vroče in glasno je bilo tudi med igranjem in spoznavanjem hokeja na vozičku, ki ga je predstavil Tilen Ribnikar z ekipo, letošnja novost pa je bil showdown (namizni tenis za slepe in slabovidne osebe), ki ga je z ekipo mladim predstavil Peter Zidar. V soboto je tabor obiskal paralimpijec Darko Đurić, v nedeljo pa so si lahko ogledali tudi čisto pravo tekmo v košarki na vozičkih, saj vzporedno s taborom v Laškem trenira tudi reprezentanca v košarki na vozičkih.

Šport jih vleče naprej

»Prvi vtisi otrok in njihovih družin so odlični, tudi Thermana Laško je dobro prilagojena za različne vrste invalidnosti, vedno nas lepo sprejmejo. Na voljo imamo tudi dve telovadnici, posebej za nas pa so odprli kegljišče v Celju,« je povedala Majda Kočar, vodja kampa, in dodala, da zgodnejši letošnji termin tabora udeležencem ni predstavljal večjih težav. »Po navadi smo se družili konec avgusta. Letos bomo v tem času navijali za naše parašportnike na paralimpijskih igrah.«

Sicer pa še naprej ostaja glavni cilj tabora otrokom, mladostnikom in njihovim družinam predstaviti čim širšo paleto športnih panog. »Letos je bil izbor nekoliko drugačen, saj imamo tudi nekaj otrok z drugačno vrsto invalidnosti. Tokrat smo več pozornosti namenili slepim in slabovidnim, v program tabora pa dodali showdown, atletiko za slepe in kegljanje,« je še povedala Kočarjeva.

Za kratek čas je igro prekinil tudi enajstletni Matevž iz Mengša. Gre za resnega športnika, saj namizni tenis trenira kar petkrat na teden. »Nad namiznim tenisom sem se navdušil v okviru šolskega krožka, danes pa ga treniram že petkrat na teden. Kljub temu da treniram z različnimi trenerji, največ časa preživim z Luko Tertnikom. In tudi rezultati so vidni, saj imam že 15 medalj,« je povedal Matevž in priznal, da na tabor z veseljem prihaja tudi zaradi druženja in priložnosti, da spozna še kak nov šport. »Bo držalo. Matevž se je našel v športu. V njem uživa, meni kot mami pa ogromno pomeni tudi to, da se na nekem področju uri, da sebi dokaže, da zmore, ne glede na to, da ima na določenem področju primanjkljaje. To ga vleče naprej,« je povedala Matevževa mama Barbara Kovačič. In iskreno svetovala: »Če vidiš, da otrok v tem uživa, da raste in mu šport riše nasmeh na obrazu, ga je treba izpustiti. In čeprav bi ga radi zavili v vato, je prav, da mu dovolimo in damo priložnost, da sam preizkuša svoje meje in jih nadgrajuje.«