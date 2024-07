Program Filma pod zvezdami na grajskem dvorišču bo v četrtek, 11. julija, odprl finski film Jesensko listje (Kuolleet lehdet) režiserja Akija Kaurismakija, ki je zanj prejel nagrado žirije v Cannesu in nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film leta. Pospremila ga bo predpremiera kratkega filma Mož, ki ni mogel molčati Nebojše Slijepčevića, dobitnika letošnje zlate palme za najboljši kratkometražec.

V torek bo sledila druga predpremiera, italijanska komična drama Jutri je še en dan (C'e ancora domani) režiserke Paole Cortellesi, dva dni kasneje pa iranska romantična komedija Moja najljubša torta (Keyke mahboobe man), ki po besedah režiserjev Marjam Mogadam in Behtaša Sanaihe slavi ženske, življenje in svobodo. Film je bil del letošnjega tekmovalnega programa Berlinala.

Z letošnjega Cannesa prihaja film, ki ga je zrežirala umetna inteligenca, so zapisali pri Kinodvoru. Pri francoskem filmu Drugo dejanje (Le deuxieme acte), ki bo na ogled v četrtek, 25. julija, je sodeloval režiser, scenarist in fotograf Quentin Dupieux, ki se je uveljavil kot zvezdnik absurdnih komedij.

Eden od pričakovanih filmov letošnjega leta je predpremiera Odrešitve za začetnike slovenske režiserke Sonje Prosenc. Celovečerec, ki raziskuje sodobna družbena vprašanja, je imel v začetku junija svetovno premiero na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku.

Za zaključek Filma pod zvezdami bo 3. avgusta predpremierno na ogled film Kneecap režiserja in scenarista Richa Peppiatta, v katerem člani irske raperske zasedbe Kneecap igrajo same sebe in v predrzni, huronsko smešni biografiji, polni seksa, drog in hiphopa, kot so zapisali pri Kinodvoru, na svojevrsten način pozivajo k zaščiti svojega maternega jezika.

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. Predvajani bodo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi, pri filmih, katerih jezik ni angleški, pa bodo podnapisi tudi v angleščini. Vstopnice so že v prodaji.

V primeru dežja ali slabe vremenske napovedi projekcija odpade in bo predvajana naslednji dan ob 21. uri v Kinodvoru. V primeru odpovedi predpremiere ali premiere bosta v Kinodvoru dve nadomestni projekciji, so še sporočili iz ljubljanskega mestnega kina.