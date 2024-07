Gannushkin fotografsko ustvarja na preseku med izrazito dokumentarno in umetniško fotografijo. O Gannushkinovih delih kustos razstave Žiga Koritnik pravi: »Med glasbo in fotografijo vlada velika povezanost. Podobnost ustvarjanja se vidi v čakanju in izbiri pravega trenutka: pritisniti na sprožilec ali pa zaigrati, kar je pač treba zaigrati v danem trenutku.« Izvajalci na fotografijah so med drugim Derek Bailey, Fred Frith, Evan Parker in drugi. Razstava bo na ogled do 9. oktobra.