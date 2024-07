Sonyjev zvočnik ult tower 10 je resna stvar. V osnovi je oblikovan kot stolp in je namenjen pokončni uporabi. Dizajn je soliden in večinoma funkcionalen. Zadaj najdemo vhode za USB-A za žično povezavo in polnjenje telefona, vhod za električno napajanje zvočnika in vhod za dovod zvoka iz zunanjega vira. Večinoma ga boste uporabljali povezanega prek bluetootha. Zgoraj najdemo nadzorno ploščo z ukazi za predvajanje, intenzivnost glasnosti, izbiro vira zvoka in še kaj.

Glasnost zvočnika razkriva, kje je njegovo pravo mesto. V stanovanju smo ga nastavili le nekaj nad minimalno glasnost in nas je že začelo skrbeti, kaj si bodo mislili sosedi. Več priložnosti, da zadiha s polnimi pljuči, ima zunaj, čeprav je zmernost tudi tam vrlina. Že polovična glasnost bo postregla z zvočno kuliso. Slišala pa vas bo tudi soseska. Pri višjih glasnostih se medtem že gibljemo v območju, ko je dolgotrajno zadrževanje v neposredni bližini ult towerja 10 lahko škodljivo za sluh.

Pohvale gredo Sonyju tudi za zelo lepo uravnoteženo glasbeno izkušnjo, ki da glasnosti piko na i. Če želite rajanje dvigniti na višjo raven, pritisnite na gumb ult na nadzorni plošči pri vrhu naprave. Prvi pritisk vklopi poudarek basov, ki zvoku dodajo dobro mero udarnosti. Ob ponovnem pritisku omenjenega gumba se intenzivnost basov še za odtenek poveča, da začutite vibracije v prsih.

Za karaoke in kitaro

V igri so tudi karaoke. Sony je v paket dodal kakovosten brezžični mikrofon, v sam zvočnik pa vgradil še držali zanj, ko ga ne uporabljamo. Ko potrebe po držalih ni, se lepo skrijeta v ohišje naprave. Pametno. Ker gre za japonsko napravo, so za potrebe karaok v nadzorno ploščo dodali še gumb za povečanje odmeva. To je dokaj standardna stvar pri japonski praksi karaok, pri nas pa ni tako priljubljena. No, opcija obstaja. Mogoče je peti tudi v duetu. Obstaja vhod za dodaten žični mikrofon ali pa kitaro.

Še ena od funkcij, ki jo lahko uravnavamo na nadzorni plošči, je osvetlitev zvočnika. Barvne lučke LED so dovolj močne, da je efekt v različnih vzorcih opazen tudi pri dnevni svetlobi, a najbolj pride do izraza ponoči. Je pa treba ostati na realnih tleh in sprejeti, da gre zlasti za učinek poživitve zvočnika. Niti v sanjah ne bo nadomestek za ognjemet ali disko efekte.

Ni zares prenosen

Sony v napravo ni vgradil baterije. To pomeni, da ste z zvočnikom vselej omejeni na zabavo v bližini električne vtičnice oziroma na dolžino podaljškov, ki jih imate pri roki. Odsotnost baterije pa samo navidez omeji uporabnost zvočnika. Ta je pravzaprav že v celoti določena z dimenzijami in maso. Zvočnik je visok kar meter in 10 centimetrov, ob tem pa tehta še zajetnih 30 kilogramov. Ne gre torej za nekaj, kar mimogrede vržeš v prtljažnik, če te slučajno zagrabi, da bi nekje spontano začel zabavo.

Nam se zdi še najbolj primeren za zabave na vrtu ob hiši. Še zlasti če ima ta hiša še kakšno garažo, kamor lahko zvočnik spravimo, ko ni v uporabi. In če je okoli hiše lepo tlakovano ali asfaltirano. Opremljen je namreč z dvema kolescema, ki omogočata dokaj enostaven transport po ravnih površinah. K temu pripomore tudi pametno oblikovan zgornji del zvočnika, ki služi kot robusten obroč, primeren za držanje, ko zvočnik nagnemo na kolesci in ga peljemo po dvorišču. Skrajno enostavno. Dokler je površina primerna. Po pesku, travi ali čem podobnem ne bo šlo. Kolesci sta preprosto premajhni. Odsvetujemo tudi goljufanje s premikanjem zvočnika, kot bi bil sod. Znajo popustiti gumijasti kosi pri dnu zvočnika, ki sicer skrbijo, da ne praska tal in da stoji lepo na mestu.

Dodatna težava so stopnice. En sam človek bo zvočnik zelo težko nosil v višja nadstropja. Ob teži igra vlogo tudi višina, zaradi česar je prenašanje naporno in sila nerodno. Če je že treba, priporočamo dva para rok. Tudi tedaj bo treba pokazati nekaj iznajdljivosti. Zvočnik spodaj namreč nima podobnega držala kot pri vrhu. Škoda. Če bi naprava imela ob vsem tem še vgrajeno baterijo, ki bi bila dovolj zmogljiva za napajanje tako močnega zvoka, bi bila še bistveno težja in še manj prenosna. Vse te težave seveda odpadejo, če zvočnik premikamo izključno horizontalno po lepo urejenem dvorišču oziroma vrtu. Zdaj veste, komu je namenjen. O tem priča tudi cena. Priporočena maloprodajna cena je namreč kar 1200 evrov. Ni malo. Je pa tudi zvočnika zelo veliko.

