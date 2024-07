Razlogov za postavitev javne platforme COBISS Ela za izposojo e-knjig je bilo več. Tistih, ki so prepričali knjižnice, se na tem mestu ne bomo dotikali, temveč bomo prednost dali izključno uporabniškemu vidiku. Biblos, ki je slovenskim bralcem donedavna ponujal to, kar sedaj ponuja Ela, je bil sicer dokaj posrečena platforma. Mobilna aplikacija je imela tudi zelo pregleden vmesnik za iskanje vsebin. Bilo pa je tudi več trnov v peti, ki so močno poslabšali uporabniško izkušnjo. Zlasti so bili povezani s številnimi hrošči mobilne aplikacije. Novica, da prihaja nova platforma za izposojo e-knjig v slovenščini, je bila torej dokaj prijetna. Nas je pa zanimalo, ali bo novo tudi boljše.

Prenos prek portala COBISS+

Za zdaj izposoja e-knjig poteka prek spletne strani COBISS+ in aplikacije mCOBISS. Bolj pregledna rešitev, tudi na mobilnikih in tablicah, je v tem hipu žal spletna stran. Na njej kliknemo na dokaj jasno označeno ikono COBISS Ela in odpre se nam katalog e-knjig. Ta je relativno pregleden za brskanje na računalniku in premore tudi majhne sličice naslovnic knjig. Na manjših zaslonih telefonov je stvar nekoliko manj pregledna. S tega vidika moramo dati prednost Biblosu. Tam so knjige razvrščene kot na virtualni knjižni polici, spletna stran COBISS+ medtem stavi bolj na sezname.

Ko v COBISS+ enkrat izberemo e-knjigo, se nam odpre nov seznam. Tokrat vseh knjižnic, ki imajo izvode na voljo. Če so vsi izvodi pograbljeni, je gumb »izposodi si«, ki se sicer nahaja na skrajno desnem koncu seznama, onesposobljen. Če knjiga ni pobrana, moramo torej najti svojo knjižnico, v njeni vrstici klikniti »izposodi si«, temu sledi vpis v uporabniški račun naše knjižnice in nato potrditev prenosa datoteke na napravo.

Prenos prek aplikacije mCOBISS

Prvo izposojo knjige je treba izvesti prek spletne strani. Šele nato bo za naš uporabniški račun delovalo tudi izposojanje v aplikaciji mCOBISS. Bomo preživeli. Bolj se zatakne pri preglednosti kataloga. Za iskanje po njem je sprva treba klikniti na manjšo od dveh ikon povečevalnega stekla v zgornjem desnem kotu aplikacije. Priporočljivo je tudi, da posebej označimo vrsto gradiva »e-knjiga«, da ne bo naš iskani naslov zakopan pod nerelevantnimi zadetki iskanja.

Žal je aplikacija izrazit pristaš golih seznamov. Kjer bi morale biti fotografije naslovnic knjig, so zgolj generične ikone, ki pomagajo ločiti, ali gre za e-knjigo, fizično knjigo ali kaj drugega.

Ko knjigo najdemo, nanjo kliknemo. To nam odpre stran s podrobnostmi in tudi fotografijo naslovnice. Za izposojo je treba klikniti še relativno majhno ikono COBISS Ela, tam pa se nato sproži prenos. Ni najmanj korakov, a se preživi.

Prebiranje e-knjig

Za prebiranje prenesenega besedila je treba uporabljati eno od podprtih bralnih aplikacij. Na računalnikih je priporočeni program thorium reader. Na tablicah, telefonih in androidnih e-bralnikih pa se uporablja aplikacija cantook by Aldiko.

Ko prvič odpremo aplikacijo cantook by Aldiko, moramo vanjo uvoziti preneseno e-knjigo. Pred začetkom branja je treba za odklepanje prenesene knjige vnesti še geslo našega uporabniškega računa za knjižnico, iz katere smo si knjigo izposodili. Od tu se izkušnja zopet razlikuje, če smo knjigo prenesli prek portala COBISS+ ali prek aplikacije mCOBISS. Tu ima prednost aplikacija.

Ob prenosu s portala moramo vsako knjigo ročno vnesti v bralnik. Ob prenosu knjige prek aplikacije se ta samodejno vnese v bralnik. Hkrati se bralnik ob prenosu knjige tudi samodejno odpre. Uporabniška izkušnja je s tega vidika torej povsem gladka.

Brez pripomb smo tudi glede stabilnosti bralnika cantook by Aldiko, prek katerega bo večina uporabnikov verjetno brala e-knjige. Veseli nas tudi, da je ob vsaki knjigi v aplikaciji jasno zapisano, koliko dni še velja izposoja.

Pod črto je nova storitev zelo solidna. Nekaj pa bi lahko še storili zlasti glede vmesnika v aplikaciji mCOBISS, da bi bilo iskanje knjig preglednejše in prijetnejše.