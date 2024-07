Dve Michelinovi zvezdici je prejela restavracija Agli Agmici iz Rovinja, po eno pa so dobile restavracija Dubravkin put in Noel iz Zagreba ter restavracije Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovinj), Boškinac (Novalja), LD Restaurant (Korčula), Nebo (Reka), Alfred Keller (Mali Lošinj) in Korak (Jastrebarsko), ki so po eno zvezdico imele že prej.