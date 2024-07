V Frankfurtu bo danes vsaj 6.000 slovenskih navijačev, ki so se na tekmo osmine finala odpravili z vlaki, avtomobili in letali.

Že zgodaj zjutraj, malo po 4. uri, se je 288 potnikov odpravilo z razprodanim posebnim navijaškim vlakom, ki so ga organizirale Slovenske železnice v Frankfurt. Dopoldne so navijači proti Nemčiji z Brnika poleteli tudi z dvema čarterskima letaloma, številni so proti Frankfurtu poleteli tudi iz bližnjih letališč, mnogi pa so se na pot podali tudi z avtomobili, kombiji in avtodomi.

Že okoli poldneva so Slovenci zavzeli središče mesta. Na enem od frankfurtskih trgov je tako že zgodaj popoldne plapolala slovenska zastava, slišalo se je tudi navdušeno skandiranje in navijanje.

Slovenski navijači so pred tekmo optimistični in napovedujejo zgodovinsko zmago za Slovenijo.

Kaj pa portugalski navijači?

Vreme v Frankfurtu je pretežno oblačno, trenutna temperatura pa je 21 stopinj Celzija. Meteorologi pa tudi za večerne ure ne napovedujejo dežja.

Slovencem so se v Frankfurtu poklonili tudi Slovaki, ki so svojo stojnico v navijaški coni Mainfur spremenili v slovensko navijaško bazo.