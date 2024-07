Jurski svet 4 naj bi režiral Gareth Edwards, scenarij pa je napisal pisatelj David Koepp, ki je pisal že scenarij za Jurski park pred več kot 30 leti. Scarlett Johansson je povedala, da je dolgoletna oboževalka franšize od njenega začetka leta 1993: »Sem velika oboževalka Jurskega parka. To je eden prvih filmov, ki se jih spomnim, da sem jih videla v kinu,« je dejala in pojasnila, da poskuša že več kot desetletje postati del franšize. Četrti Jurski svet naj bi imel popolnoma novo zgodbo, ki bo ločena od že obstoječe trilogije, v njem pa naj bi poleg Johanssonove med drugim igrala tudi Jonathan Bailey in Mahershala Ali.