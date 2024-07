Na ozemlju ZDA so leta 1861 uvedli kartice iz lepenke kot odprtega sporočila – poštnina zanje je bila nižja kot za pismo. Podobni poskusi so bili tudi drugod.

Profesor Emanuel Herrmann (1839–1902) je 26. januarja 1869 v časniku Neue Freie Presse objavil članek z naslovom O novi vrsti dopisovanja po pošti, v katerem je predlagal uvedbo kartic kot odprtih poštnih sporočil. Tedanji generalni direktor avstrijske pošte Ritter v. Maly je bil ideji naklonjen, posledica je bila septembra 1869 objavljena uredba ministrstva za trgovino o uvedbi dopisne karte, poštna uprava pa je 1. oktobra 1869 izdala dopisnice, kartice z natisnjeno »znamko« za pošiljanje kratkih sporočil, poštnina zanje je bila nižja kot za pisma. Odziv je bil neverjeten, v prvem mesecu je bilo prodanih 1,4 milijona dopisnic!

Razglednice

Od dopisnice oziroma kartice do razglednice je bil le še korak. Nekaj let kasneje so se pojavile prve kartice z ilustracijami na drugi strani, desetletje kasneje, v začetku 90. let 19. stoletja, so se prve razglednice pojavile na območju današnje Slovenije in v nekaj letih doživele nesluten razmah. Morala jo je imeti vsaka vas, vsak trgovec, gostilničar je imel svojo. Kar je seveda pripeljalo do zbiranja. Veda o zbiranju razglednic se učeno imenuje deltiologija oziroma filokartija, čeprav ga Fran ne prepozna, je pri nas udomačen izraz kartofilija, zbiralci so kartofili …

Pred nekaj dnevi so v Bistrici ob Sotli odprli razstavo krajevnih razglednic, katere avtorja sta zakonca Lamut s sodelavci. Posebnost tega kraja je, da se je nekoč imenoval Sveti Peter pod Svetimi gorami, v nemščini St. Peter bei Königsberg, kar je razvidno iz odtisov poštnih žigov v spremljevalni poštnozgodovinski razstavici. Ime je bilo v množici sprememb krajevnih imen sredi 50. let prejšnjega stoletja spremenjeno v Bistrico ob Sotli. Poleg najstarejše znane razglednice je zgodovinsko najbolj zanimiva tista, ki je bila poslana iz Sv. Petra (pod Svetimi gorami) v Sv. Peter (na Krasu)!

Sicer menda kar 75 svetnikov nosi ime Peter, po najpomembnejšem Petru, ribiču in apostolu Jezusa Kristusa, je na ozemlju Slovenije več kot deset krajev imenovanih po njem, na seznamu pošt med obema vojnama jih je vsaj sedem imelo tudi pošte …