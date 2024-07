Tamkajšnje vodovodno podjetje je nemudoma preventivno povečalo količino klora v vodi, v nadaljnji analizi vode v nedeljo pa prisotnosti virusa niso več zaznali, a bodo zdravstveni organi v prihodnjih dneh še nadaljevali z analizo vode.

Oblasti domnevajo, da se virus širi preko vodovodnega omrežja. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je župan Stefano Nicotra do nadaljnjega prepovedal uporabo pitne vode. Tako bodo morali prebivalci in turisti, dokler se situacija ne razreši, uporabljati ustekleničeno vodo.

Zakaj je do okužbe prišlo, oblasti še preiskujejo. Nekateri italijanski mediji pa ugibajo, da bi bil izbruh virusa lahko povezan z obilnim deževjem v zadnjih dneh in posledično visokim vodostajem Gardskega jezera, zaradi katerega je prišlo do preobremenitve kanalizacijskega sistema.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je noroviroza zelo nalezljiva črevesna bolezen, ki jo povzročajo norovirusi. Ti se prenašajo s stikom med ljudmi, preko kontaminirane hrane in vode ali z dotikanjem kontaminiranih površin. Virus povzroča vnetje želodca in črevesja. Laično bolezen imenujemo tudi »trebušna gripa«, čeprav bolezen ni posledica okužbe z virusi gripe.

Najpogostejši znaki okužbe so driska, bruhanje, slabost in želodčne bolečine. Bolnik ima lahko tudi povišano telesno temperaturo, glavobol in bolečine po celem telesu. Pri sicer zdravih osebah težave izzvenijo v 12 do 60 urah. Težji potek okužb pa je pri majhnih otrocih, starejših osebah in osebah s kroničnimi boleznimi.