Iz obrambnega ministrstva v Moskvi so danes sporočili, da so bile njihove sile uspešne na vzhodu Ukrajine, kjer so zavzele dve vasi na vzhodu Ukrajine. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP o žrtvah zaenkrat še ni poročil.

Medtem pa je ukrajinska vojska ponoči nadaljevala napade na ruske cilje. Oblasti v ruski regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino, so medtem sporočile, da ponekod prihaja do izpadov elektrike in težav v oskrbi z vodo. V mestu Belgorod so po besedah župana Valentina Demidova omejili dobavo elektrike, a so razmere pod nadzorom. So pa prekinitve v oskrbi z elektriko ponekod vplivale tudi na oskrbo z vodo. Oblasti v regiji Belgorod so sporočile, da je bila v napadih ubita štiriletna deklica, sedem ljudi pa je bilo ranjenih. Zaradi tehničnih težav na električnih vodih bi do pomanjkanja elektrike lahko prišlo tudi v regiji Kursk, ki je bila poleg regij Belgorod in Brjansk ponoči prav tako tarča ukrajinskih napadov.

Rusko obrambno ministrstvo je ob tem še navedlo, da je ruska zračna obramba ponoči nad regijami Belgorod, Kursk in Brjansk uničila 36 ukrajinskih dronov.