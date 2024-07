O svojih ugotovitvah je Evropska komisija že obvestila podjetje Meta. V podjetju lahko sedaj odgovorijo na ugotovitve in se globi izognejo, če model spremenijo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, lahko Meto, če bo mnenje komisije potrjeno, doleti finančna kazen v višini desetih odstotkov vseh prihodkov preteklega finančnega leta. Po podatki so prihodki Mete v lanskem letu znašali 135 milijard dolarjev oziroma 125 milijard evrov. Kot še navaja AFP, se lahko za večkratne kršitelje globa zviša tudi na 20 odstotkov celotnih prihodkov. Ob tem so še dodali, da v Meti vztrajajo, da je njihov model skladen z evropskimi pravili. »Veselimo se nadaljnjega konstruktivnega dialoga z Evropsko komisijo, da se ta preiskava zaključi,« je v odzivu na ugotovitve dejal tiskovni predstavnik Mete.

Komisija je svoje ugotovitve objavila teden dni po tem, ko je kršitve akta o digitalnih trgih ugotovila tudi pri Applu, in sicer zaradi njegove spletne trgovine z aplikacijami.