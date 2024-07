Mlada mama naj bi v soboto ubila svojega novorojenega otroka, poroča portal 24sata. Trupelce naj bi našel en družinski član in poklical policijo. Na Državnem odvetništvu Republike Hrvaške (DORH) so potrdili, da 22-letno žensko sumijo umora, preiskovalni sodnik pa je zanjo odredil pripor. Za to kaznivo dejanje je zagroženo najmanj deset let zapora. Če pa bo preiskava pokazala, da je šlo za detomor, bi ji grozilo občutno nižja kazen – od šest mesecev do pet let, odvisno od okoliščin.

Tam so potrdili še, da so v soboto opravili ogled kraja domnevnega zločina, včeraj pa 22-letno osumljenko zaslišali zaradi suma umora novorojenčka. Preiskovalni sodnik je zaradi nevarnosti vplivanja na priče, ponovitvene nevarnosti in posebno hudega kaznivega dejanja zanjo odredil pripor.

Sosedi nosečnosti niso opazili

Na portalu časnika Jutarnji list pa so objavili nekaj dodatnih podrobnosti o nasilni smrti dojenčka. Pišejo, da je policija po prijavi okupirala družinsko hišo, v kateri naj bi se pripetila tragedija. Po neuradnih informacijah se je vse skupaj dogajalo blizu Krapine v hrvaškem Zagorju, trupelce pa naj bi po policijskem ogledu že odpeljali na obdukcijo na zavod za sodno medicino. Ta naj bi pokazala na vzrok smrti. Prav od teh rezultatov je odvisen potek kriminalistične preiskave.

Sosedi so za portal 24sata povedali, da so na ulico šli, ko so videli, koliko policije je v soseski. Šokirani so bili, ko so ugotovili, zakaj so tam. Povedali so, da gre za krasno družino, s katero ni bilo nikoli težav, 22-letnico pa da so velikokrat videli zunaj. Nazadnje je kosila travo, nihče pa sploh ni opazil, da je noseča.

Tovrstni primeri, na žalost, niso tako neobičajni. Januarja letos smo poročali, kako so v smetnjaku v italijanskem kraju Villanova Canavese nedaleč od Torina v plastični vrečki skupaj s placento in popkovino našli živega novorojenčka. Januarja lani pa so v majhni zagorski vasici Hlevnica, le lučaj od slovenske meje, v snegu ob cesti med smetmi našli truplo novorojenčka. Podoben primer smo imeli tudi pri nas. Novembra leta 2022 so v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina v okolici Grosupljega našli truplo novorojenčka. Kasneje so 30-letno otrokovo mamo obtožili detomora, saj se je dojenček rodil živ.