Po ugotovitvah švicarske policije naj bi moški v Valaisu umrl zaradi deroče in hitro naraščajoče vode, ki se je začela nabirati v notranjih prostorih hotela. Kot je sporočila policija, so poplave nastale zaradi posledic neviht in talečega snega. Ko se je začela reka Rone dvigati, so tamkajšnje oblasti iz italijansko govorečega kantona evakuirale nekaj sto ljudi.

Seven people dead after heavy rain causes intense #flooding in Switzerland, Italy and France

V kantonu Ticino so skupno evakuirali 400 ljudi, od tega 40 otrok iz poletnega kampa v Mogno. Služba za reševanje je morala evakuirati tudi 300 ljudi, ki so prišli na nogometni turnir v gorski vasi Peccia.

Massive floods due to overflowing Rhône river in Sierre of Valais, Switzerland 🇨🇭 (01.07.2024)

Po podatkih švicarskih oblasti gre za najhujšo poplavo po letu 2000, ko je v istem kantonu plaz pokopal 13 ljudi in uničil vas Gondo.

Aktivni so bili tudi italijanski reševalci

Poplave so prizadele tudi severno Italijo na območju doline Aosta. Gasilci so morali na območju izvesti 80 reševalnih akcij.

Plaz je začasno zaprl regionalno cesto do smučišča v Cerviniji blizu meje s Francijo in Švico. Odrezana ostaja tudi vas Cogne s 1.300 prebivalci, kjer je v nedeljskem šesturnem nalivu zapadlo 90 milimetrov dežja na kvadratni meter.

Kot smo že poročali, so neurja prizadela tudi Francijo, kjer so umrli trije ljudje v avtomobilu, na katerega je padlo drevo.