Letalski prevozniki pozimi predvidoma z manj leti v Ljubljano

Letalski prevoznik Air France je zmanjšal število predvidenih povratnih letov med pariškim letališčem Charles de Gaulle in Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana za letošnjo zimsko sezono. Letalski prevoznik British Airways pa bo pozimi prekinil lete med Ljubljano in letališčem Heathrow, poroča portal Exyuaviation. Možne so sicer dodatne spremembe.