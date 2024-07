Vlada je namreč po lanskih napovedih podražitev višino dopolnilnega zavarovanja omejila na 35,67 evra, kasneje pa preoblikovala.

Kot so pojasnili pri Zavarovalnici Triglav, ki je del Skupine Triglav, so zahtevek za vračilo razlike vložili na ministrstvo za zdravje. Skladno z uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se je lahko zahtevek nanašal na vračilo razlike med višino stroškov, ki jih je zavarovalnica plačala izvajalcem zdravstvenih storitev, in vrednostjo njenih prihodkov iz zavarovalnih storitev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz referenčnega obdobja od junija do decembra 2023.

Pristojno ministrstvo za zdravje je Skupini Triglav iz omenjenega naslova ponudilo izplačilo razlike v višini 10.996.354,91 evra. »Skupina Triglav ocenjuje, da je dogovor v interesu njenih deležnikov, zato potrjuje sprejem ponujene razlike skladno z določili uredbe,« so sporočili z zavarovalnice.

Vlada je 14. aprila lani izdala uredbo, s katero je določila najvišjo ceno premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mesečna premija tako od 1. maja 2023 ni smela presegati 35,67 evra.

Vse tri zavarovalnice so lani namreč sprejele sklepe o dvigu premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cena premije bi se pri Vzajemni dvignila s 1. julijem na 44,78 evra mesečno, pri Generaliju že z majem na 44,89 evra, pri Triglavu pa z junijem na 45,52 evra. A so zavarovanci zaradi vladne uredbe do konca lanskega leta torej plačevali 35,67 evra mesečno.

Vlada je nato decembra določila pravne podlage za možnost izplačila nadomestila zavarovalnicam za povrnitev škode, nastale zaradi omejitve najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalnice so lahko zahtevek za izplačilo nadomestila vložile štiri mesece po uveljavitvi uredbe.

DZ je sicer julija lani sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga vložili poslanci Svobode. Novela je s 1. januarjem letos ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga nadomestila z obveznim zdravstvenim prispevkom v fiksnem znesku 35 evrov mesečno.