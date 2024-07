Nevihta se je iznad Ljubljane pomaknila proti Novemu mestu, posnetek je iz Ivančne Gorice (vir: neurje.si, Aleš Zupančič).

Trenutno klesti na območju med Krškim in Novim mestom.

𝗡𝗲𝘃𝗶𝗵𝘁𝗻𝗼 𝗱𝗼𝗴𝗮𝗷𝗮𝗻𝗷𝗲 - 2. del ⛈️ Na območju Dolenjske je nastala do sedaj najmočnejša nevihta. Radarska odbojnost nakazuje veliko verjetnost toče, močnih nalivov in sunkov vetra. Nevihta se pomika proti vzhodu, v smeri Trebnjega in Novega mesta.#trenutnovremepic.twitter.com/LOYqg7oTMX — ARSO vreme (@meteoSI) July 1, 2024

Nevihte so zjutraj nastale v Furlaniji-Julijski krajini in se pomaknile nad severozahodno Slovenijo. Agencija za okolje je izdala oranžni alarm za severovzhodno, jugovzhodno ter jugozahodno Slovenijo, v osrednji ter severozahodni Sloveniji pa so prižgali rumeno vremensko opozorilo.

Ob tem na agenciji opozarjajo, da lahko ponekod pride do zastajanja padavinskih vod in naraščanja hudourniških vodotokov, udari strel pa lahko zanetijo požare. Zato svetujejo zadrževanje na varnem mestu v zgradbi, vse, ki bodo v času neurij na prostem, pa pozivajo, naj poiščejo zavetje v zgradbah ali v vozilu. Med nevihto odsvetujejo tudi zadrževanje pod drevesi ali daljnovodi ter v bližini hudourniških vodotokov.