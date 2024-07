»Včeraj zjutraj, bilo je okoli devetih, sem prišel v službo. Pred stavbo je mrgolelo gasilcev in policije. Nisem mogel not, ker je nekaj ur pred tem zagorelo v drugem nadstropju, to je eno nad nami,« je dogajanje v nedeljo zjutraj pred stavbo Dela, ki jo mnogi poznajo tudi kot »črno vdovo«, opisal eden od novinarjev. Izkazalo se je, da požar sicer ni izbruhnil v tej stavbi, temveč v poslovni na Likozarjevi ulici 1-3, kjer ima proizvodno-skladiščne prostore Slovenski državni holding.

Prvi gasilci Gasilske brigade Ljubljana in dveh prostovoljnih gasilskih enot so na kraj dogodka prispeli tri minute po prijavi požara. Skupno je pri intervenciji sodelovalo 41 gasilcev - 27 iz GB Ljubljana in 14 iz prostovoljnih društev. Intervencijo so zaključili okoli pol enajstih dopoldan.

Za 200 tisočakov škode

Vendarle pa so posledice gašenja požara – ne pa tudi požar sam – vplivale na sosednje prostore v lasti Dela. »Zaradi sanacije po gašenju požara in preiskave večina zaposlenih v medijski hiše Delo v ponedeljek dela od doma, v nadaljevanju pa bomo organizirali čim bolj normalno delo na lokaciji,« so sporočili iz službe za korporativno komuniciranje. Po neuradnih informacijah so prostori zaradi vode od gašenja povsem poplavljeni. Po navedbah sogovornika je namreč »potrgalo« vse strope, voda pa je zalila redakcijo. Obenem na pogorišču izjemno smrdi in se tudi zaradi tega ne da delati.

Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da je v poslovni stavbi za Bežigradom gorelo: »Gasilci so pogasili požar v objektu. Poškodovanih ni bilo. Vzrok požara še ni znan, kriminalistična in forenzična preiskava se nadaljuje.« Glede na vrsto dogodka bo a predvidoma trajala dalj časa, so še dodali. Po prvi oceni je nastalo za več kot 200 tisoč evrov škode. Policija bo o ugotovitvah obvestila pristojno tožilstvo.

