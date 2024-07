Tri tedne po tem, ko so se zbrali, in manj kot teden dni po tem, ko se je pridružil Luka Dončić, je slovenska reprezentanca odpotovala v Atene, kjer jo v Pireju od torka do nedelje čakajo kvalifikacije za olimpijske igre. Prvi nasprotnik izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića bo v torek ob 20. uri Hrvaška. V četrtek sledi obračun z Novo Zelandijo, v kolikor bodo zasedli enega od prvih dveh mest v skupini A pa nato v soboto polfinale in nedeljo morebitni finale. Pričakovanja so, da se bo Slovenija prebila do zadnje ovire, kjer jo bržkone čaka domača Grčija z zvezdnikom lige NBA Giannisom Antetokounmpom na čelu. Njihov selektor Vassilis Spanoulis ima na voljo izredno močno ekipo, ki bo imela za seboj polno dvorano Miru in prijateljstva, v kateri domače tekme sicer igra Olympiacos. A tako daleč v slovenskem taboru še ne razmišljajo. Z mislimi so popolnoma pri Hrvaški, ki v zadnjem obdobju pod selektorjem Josipom Sesarjem znova igra precej bolje.

Za drugo uvrstitev košarkarske reprezentance na olimpijske igre v zgodovini samostojne države bodo morali Luka Dončić in soigralci pokazati precej več, kot so na pripravljalnih tekmah. Slovenija je sicer v Stožicah porazila tako Litvo kot Brazilijo, a na nobeni tekmi ni navdušila, kot tudi ni ob porazu v Vilni proti Litvi. V oči je predvsem bodel slab met od daleč in silne težave v skoku, medtem ko je bila obramba na višji ravni kot v preteklih letih. »Situacija je daleč od idealne. Manjka nam skupnih treningov, zato smo poskušali čim bolj poenostaviti našo igro. Ampak podobno je bržkone v vseh ostalih ekipah. Naša naloga je, da izvlečemo maksimum iz tega, kar imamo,« je povedal Aleksander Sekulić, ki je ne glede na vse lahko zadovoljen. Še nedolgo nazaj je namreč kazalo, da utegne v Pirej odpotovati brez Luke Dončića, na prvotnem spisku ni bilo Josha Neba, ki je slovenski potni list dobil naknadno, veliko neznank pa je bilo okoli Eda Murića in Vlatka Čančarja. Oba sta namreč zaradi hujših poškodb kolen izpustila celotno sezono, a se je pokazalo, da bosta lahko pomagala izbrani vrsti. »Predvsem Murić je na priprave prišel v odlični pripravljenosti, tudi Čančar pa jo je preko treningov dvigoval. Nad Nebom sem navdušen, saj je v kratkem času pokazal izjemno predanost, s katero je skrajšal čas adaptacije. S prihodom Dončića pa imam občutek, da so si vsi nekoliko oddahnili in da je pri igralcih popustila napetost. Počuti se dovolj pripravljenega, da nam pomaga, zato smo mu lahko samo neizmerno hvaležni,« je razpredal Sekulić.

Osredotočenost v slovenski reprezentanci je zdaj povsem na Hrvaški, ki je na dveh pripravljalnih obračunih ugnala Poljsko (82:68) in Brazilijo (91:81). Glavna orožja izbrancev selektorja Sesarja so Mario Hezonja (Real Madrid), Ivica Zubac (LA Clippers), Dario Šarić (Golden State) in Jaleen Smith (Partizan). »Hrvaška ima izjemno začetno peterko. Hezonja je Braziliji natresel 39 točk, v odlični formi je Šarić, Zubac je odličen pod obročema. Imajo kakovostno in izkušeno zasedbo, ki se je lani preko kvalifikacij v Turčiji, kjer so ugnali močno domačo zasedbo, prebili na turnir v Pireju,« je o prvem nasprotniku povedal Sekulić.

Na Slovenijo je dobro pripravljena tudi Hrvaška, ki čuti, da ima v Pireju lepe možnosti za preboj na olimpijske igre. »Naša prednost je v tem, da imamo izredno kemijo, ki smo jo zgradili lani v Turčiji. Dobro smo pripravljeni, ob tem pa imamo izkušeno četvorko, ki se je izjemno ujela. Vemo, da bo Dončić zaključil okoli 80 odstotkov napadov Slovenije, zato smo pripravili dve do tri rešitve, s katerimi bomo poskušali omejiti njegov procent zadetih metov. Smo samozavestni in čutimo, da si lahko izborimo mesto v Parizu,« je odločen selektor Hrvaške Josip Sesar.

Reprezentanca Slovenije v kvalifikacijah za OI, organizatorja igre: Luka Dončić, Aleksej Nikolić, branilci: Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Leon Stergar, krila: Zoran Dragić, Miha Cerkvenik, Luka Ščuka, krilna centra: Edo Murić, Vlatko Čančar, centra: Josh Nebo, Žiga Dimec.