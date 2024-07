»Danes 42. svečko na svoji rojstnodnevni torti piham kot kratkolaska. Srečna, vesela in optimistična kratkolaska! Seveda bi bila bolj vesela, če bi bil razlog za ta moj novi imidž drugačen, a tudi bolezen je del življenja, tudi to je treba sprejeti in se z njo pogumno soočiti. Pravzaprav sem neizmerno hvaležna, da živimo v času, ki mi omogoča uspešno zdravljenje,« je pevka Tanja Žagar sporočila na svojem Facebook profilu in razložila, da je decembra lani izvedela, da je zbolele na raku dojke. »Pa sem si rekla takole: Tanja, zdaj pa vključi ves svoj optimizem, pozitivno energijo in tvojo neizmerno voljo ter ljubezen do življenja, da tole živalco uženeš v kozji rog. Pa še to: Jaz nisem bolna, bolna je moja dojka in to bomo zrihtali!«

Kot je zapisala, se je vse odvijalo zelo hitro. Po številnih pregledih, kemoterapijah in operaciji jo zdaj čakajo še obsevanja. Ker se je v času kemoterapij dobro počutila, je odpela še nekaj nastopov, ki so bili za njo prav tako zdravilna terapija. »Za tista dva nastopa, ki sem ju žal morala odpovedati, pa je bila kriva izguba glasu, kar se mi je zgodilo zaradi refluksa.«

Prav tako je poudarila pomen samopregledovanja dojk. »Ne govorim le o samopregledovanju, ampak tudi o rednih pregledih pri zdravniku. Sama namreč nisem zatipala ničesar, saj sem imela nezatipno obliko. Nekega večera sem zagledala kri, ki mi je pritekla iz desne bradavice. Po mamografiji so mi sporočili, da v desni dojki ni ničesar, da so pa nekaj našli v levi. Za to kri bom vedno hvaležna, saj me je rešila.«

Zagotovo pa vsaka nova situacija, kot tudi vsaka nova zgodba nas lahko veliko nauči in pripelje do novih spoznanj. »Najlepše spoznanje v tej moji zgodbi pa je to, da je našim otrokom povsem vseeno, če smo dolgolase, kratkolase, brez las, velike, majhne, suhe, bolj okrogle, z več ali manj celulita... za njih smo najlepše točno takšne kakršne smo. In ko mi moja sončka rečeta: Mami, lepa si, najlepša si, priznam, da se počutim kot miss sveta.«

Vedno optimistična Tanja Žagar ostaja zaljubljena v življenje in kot samo ona zna - objavo zaključi: »Zdaj pa je čas, da grem na naravni botoks - na dva velika kosa torte!«