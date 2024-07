SOS Children's Villages Denmark (SOS DK) je pripravil nov projekt za pomoč pri reformi sistema otroškega varstva v Ukrajini, k sodelovanju pa povabil številne partnerje. Z omenjenim projektom želijo ustvariti nova družinska okolja v Ukrajini, ki bodo služila boljši oskrbi otrok ter predstavljala alternativo številnim državnim ustanovam. Še preden je februarja 2022 izbruhnila vojna, je bilo v Ukrajini namreč največ otrok v Evropi, ki živijo v institucionalnem varstvu. Približno 100.000 ukrajinskih otrok živi v neki obliki domov za otroke. Prav tako se ocenjuje, da je več kot 10 odstotkov celotnega stanovanjskega fonda v Ukrajini poškodovanega ali uničenega zaradi vojne in da je prizadetih skoraj 2 milijona gospodinjstev. Skupni stroški škode v stanovanjskem sektorju so ocenjeni na 55,9 milijarde dolarjev, potreba po okrevanju in rekonstrukciji stanovanjskega sektorja pa na 80,3 milijarde dolarjev.

Tovrstni projekt, ki bo obsegal skupek stavb na treh različnih lokacijah v Ukrajini, pozdravlja tudi javnost. Vsak takšen kompleks bo združeval domove za rejniške družine, skupne rekreacijske in družabne prostore za prebivalce in lokalno skupnost ter socialne centre, ki bodo ponujali duševno zdravstveno in socialno podporo rejniškim družinam ter družinam v okolici.

Znotraj obstoječih lokalnih sosesk

Stavbe bodo zgrajene po konceptu Living Places, ki ga je razvila Skupina VELUX v sodelovanju z arhitekti iz podjetja EFFEKT in inženirji iz podjetja Artelia. Koncept prikazuje, kako je mogoče zgraditi stroškovno ugodne domove z znatnim zmanjšanjem ogljičnega odtisa in prvovrstno notranjo klimo ter slediti petim ključnim načelom: da morajo biti domovi zdravi, prilagodljivi, preprosti, da se bodo čez čas delili in da jih je mogoče razširiti.

Stavbni kompleksi bodo zgrajeni znotraj obstoječih lokalnih sosesk, kar bo omogočilo boljše vključevanje novih družin v lokalno skupnost in obratno. Poleg fizične infrastrukture bo projekt vključeval tudi zagotavljanje celovitih podpornih storitev, kot sta podpora na področju duševnega zdravja in socialna podpora.