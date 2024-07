V nedeljo popoldan je na obrobju vasi Bunčani na Murskem polju voznik štirikolesnika vozil po poljski poti po nasipu Mure. Zapeljal je desno po brežini in se prevrnil v vodo ob nasipu.

Po navedbah policije je ostal ukleščen pod štirikolesnikom, ljutomerski gasilci pa so dodali, da so ga iz vode rešili mimoidoči. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, moškega izvlekli na kopno, ljutomerskim reševalcem pa pomagali pri oživljanju. »Zdravnik je na kraju nesreče potrdil smrt voznika,« so še sporočili z murskosoboške policijske uprave.