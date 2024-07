Španci po učinkovitem drugem polčasu končali gruzijsko pravljico

Španci so upravičili vlogo favoritov na tekmi proti debitantom na EP. Gruzijci so se fanatično borili in v prvem pravem protinapadu po španskem avtogolu celo povedli. V drugem polčasu pa je Španija z učinkovito igro končala gruzijsko pravljico na EP.