Vsem je verjetno jasno, da nobena izmed zagat ni čudežno izginila, tudi ne potem, ko je Golobova vlada ustanovila čisto pravo ministrstvo za digitalizacijo. To se je odločilo kupiti 10.000 prenosnih računalnikov, s katerimi bi kot z Baltazarjevimi kapljicami rešilo svet (Slovenijo).

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je pretekli teden na srečanju z novinarji razkrila, da so na skladu do 20. junija prejeli 2277 vlog in izdali 669 pozitivnih odločb za dodelitev računalnikov iz te kvote. V naslednjih dneh naj bi bilo po takratni napovedi ministrice izdanih še 195 pozitivnih odločb, skupaj torej nekaj manj kot 870. Torej za manj kot 10 odstotkov vseh računalnikov, ki so bili in so še na voljo. Tako je to: država se trudi, ljudje pa ne razumemo tega in mislimo, da je tisto skladišče z računalniki spomenik naši digitalni neumnosti.