Pred skoraj natanko sedmimi leti je sredi avtoceste pri Zaprešiću skakal in z rokama na vso moč mahal povsem gol Zagrebčan D. M. V strahu za življenje je skušal ustaviti kogarkoli, ki bi mu lahko pomagal. Imel je srečo, da se je mimo prav takrat pripeljala policijska patrulja. Bil je rešen. Odpeljali so ga na policijsko postajo, kjer jim je opisal, kaj se je zgodilo. Ne, moški ni imel duševnih težav, ni se mu »zmešalo«. Ga je pa nekdo ugrabil. Že kmalu zatem so aretirali pet osumljencev, pred kratkim pa so štiri od njih – eden je namreč medtem umrl – po priznanju spoznali za krive in jih obsodili na pogojne enoletne zaporne kazni s štiriletno preizkusno dobo.

Tepli so ga in mu grozili

Sodeč po obtožnici, ki so jo povzeli v hrvaških medijih, je zgodba takšna … Bilo je 15. junija 2017 okoli osme ure zjutraj, ko je Ž. J. poklical oškodovanca in se zmenil za kavo v lokalu na železniški postaji v Zaprešiću. Z njim je tja prišel še D. B., kmalu so se jim pridružili še B. P., D. G. in pa V. K., ki je oškodovancu dva tedna prej posodil tisoč evrov. Štirje so sedli za eno mizo, oškodovani in posojilodajalec za drugo. Tega je zanimalo, kje je njegov denar, kdaj mu ga misli vrniti in zakaj se mu kar naenkrat ne javlja več na telefon.

»Niti za centimeter ne grem stran od tebe, dokler mi ne vrneš denarja,« mu je dal vedeti. Vmes mu je celo zagrozil, da ga bo zaprl v klet svoje počitniške hiške, kjer ga nihče ne bo nikoli več našel. Potem je sledilo nekaj ur groze za oškodovanega. Vseh pet ga je pospremilo pred lokal, napadli so ga in pretepli, stlačili v blizu parkiranega modrega fiata, na poti do motela ga klofutali in brcali in zahtevali denar. Dotlej se je dolg dvignil že na 1200 evrov. Z dodatkom naj bi pokril stroške četverice, ki je bila zraven, za vsako dodatno uro, ko denarja ne bi »izkašljal«, pa bi plačal dodatnih 65 evrov obresti. Žrtev je razumela opozorilo. Začel je klicariti prijatelje in znance, vse po spisku, ki bi mu lahko posodili kaj denarja. Še očeta je prosil, a mu tudi ta ni mogel priskočiti na pomoč, ker je bila nedelja in so bile banke zaprte.

Opravičili so se

»Odpeljali so me do brega reke Krapine pod nek most. Na silo so me zvlekli iz avta, še naprej so me tepli. Večkrat so me vrgli nazaj v prtljažnik in me znova zvlekli ven. Davili so me z nekimi rumenimi cevmi in mi govorili, kako imam možnost le še za en klic. Odločil sem se za očeta, a mi tudi on ni mogel pomagati. Takrat so si nadeli kirurške rokavice in mi rekli, kako denar ni več pomemben, saj me bodo ubili. Ukazali so mi, naj se slečem. Ko sem odložil še zadnji kos oblačila, sem se zagnal proti reki, skočil vanjo in jo preplaval,« je moški grozljive ure opisal policistom kmalu zatem, ko so ga ti našli na avtocesti. Četverica je sicer stekla za njim, a se očitno noben ni želel zmočiti, zato so ga le nemočno opazovali z brega reke. Oškodovani je na kraju maltretiranja v hlačah pustil telefon in okoli 37 evrov gotovine.

Osumljene, stare med 44 in 52 let, so kmalu zatem prijeli. Postopek se je raztegnil na sedem let, prvoobtoženi, ki je posodil denar, je pred tremi leti umrl, ostali štirje pa so pred dnevi priznali krivdo. Svoje dejanje so obžalovali, se opravičili, krivdo preložili na zdaj že pokojnega pajdaša, in obljubili, da česa podobnega ne bodo nikoli več storili.

