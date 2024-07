Tema zmagovalnega besedila z naslovom Dan, ko je moja mati znorela (Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde) sta nasilje in norost. Avtor družinsko dramo pripoveduje v tragikomičnem tonu. Žirijo je prepričala pripoved o travmi, ki določa več generacij, družinskih konfliktih in norosti. Žirant Philipp Tingler je delo opisal kot edinstveno jezikovno zmes pronicljivosti, tragikomičnosti in melanholije. »Vsega še nisem čisto dojel, vsekakor pa sem evforičen,« je ob prejemu nagrade v vrednosti 25.000 evrov povedal Sila.

Tijan Sila se je v Sarajevu rodil leta 1981. Leta 1994 je med vojno z družino prišel v Nemčijo. V Heidelbergu je študiral germanistiko in anglistiko. Leta 2017 je izšel njegov romaneskni prvenec Tierchen Unlimited, ki so mu sledila dela Die Fahne der Wünsche in Krach,

Nagrada KELAG v vrednosti 10.000 evrov pa je pripadla Tamari Štajner, ki se je na sobotnem branju občinstvu predstavila z besedilom Luft nach unten o kompleksnem odnosu med mamo in hčerko na podlagi jugoslovanske zgodovine. O svojem besedilu je Štajner povedala, da gre za večplastno zgodbo, za notranji monolog hčerke, ki nagovarja svojo mamo, besedilo pa je prepleteno s spomini, vizijami, občutki sedanjosti in se dotakne tudi vojn na Balkanu. Kot je še povedala Štajner, je odločitev za pisanje v nemščini nastala spontano. V nemščini je začela pisati zaradi fascinacije nad samim nemškim jezikom. To se je potem razvilo do te mere, da je v nemščini naprej napisala pesniško zbirko Schlupflöcher (Špranje), nato še roman Raupenfell (Goseničina koža).

Skupno se je letos za nagrado Ingeborg Bachmann potegovalo osem avtoric, pet avtorjev in nebinarna oseba.