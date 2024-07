Predlog, katerega cilj je večja dostopnost psihoterapevtske obravnave, bi med drugim uvedel poklica psihoterapevt in klinični psihoterapevt. Tako psihoterapevti kot klinični psihoterapevti bi za opravljanje dejavnosti morali imeti veljavno licenco in bi morali biti vpisani v register psihoterapevtov in kliničnih psihoterapevtov.

Predlog zakona določa več pogojev za pridobitev licence, med katerimi sta ustrezna izobrazba in usposabljanje za samostojno izvajanje obravnave. Javna razprava se je začela v petek, rok za oddajo predlogov in mnenj v zvezi s predlogom zakona pa je (vključno) 28. julij.