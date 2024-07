V Sloveniji štiri potresne cone

Višina premije potresnega zavarovanja je v osnovi odvisna od jakosti potresa, ki ga lahko pričakujemo na nekem območju, potresne odpornosti stavbe, ki jo želimo zavarovati, in dogovorjene soudeležbe ob škodi, so nam povedali v Zavarovalnici Triglav. »Območje Slovenije je glede na pričakovane jakosti potresa razdeljeno na štiri potresne cone, pri čemer je potresno najbolj nevaren pas osrednje Slovenije – od severozahoda do jugovzhoda. Zaradi gostote naseljenosti in načina gradnje v preteklosti bi največ škode povzročil potres v Ljubljani,« so pojasnili. »Potresna odpornost stavb se je bistveno izboljšala po letu 1964, ko so bili sprejeti prvi standardi potresno varne gradnje. Zato na premijo potresnega zavarovanja vpliva tudi leto izgradnje objekta. Škoda na objektih, ki so bili grajeni pred letom 1964, bo namreč pričakovano višja kot na objektih, ki so bili grajeni po tem letu.« Naj navedemo primer: za potresno zavarovano zgradbo v Ljubljani, zgrajeno po letu 1965, v kateri se opravlja neproizvodna dejavnost (na primer gostinstvo), bi tako premija po informativnem izračunu Zavarovalnice Triglav znašala okvirno 100 evrov.

V Zavarovalnici Sava, kjer pravijo, da se za zavarovanje stanovanjskih hiš odloči približno 30 odstotkov zavarovancev, so nam prav tako pripravili informativni izračun letne premije. Za potresno zavarovanje z dvoodstotno soudeležbo, kar je po njihovih besedah najpogostejša oblika, in za objekt z zavarovalno vsoto 100.000 evrov bi letna premija pri tej zavarovalnici znašala od 20 do 80 evrov (odvisno od potresne cone).

V Ljubljani dražje kot v Podravju

Pri zavarovalnici Grawe, kjer ocenjujejo, da se za potresno zavarovanje odloči približno 40 odstotkov zavarovancev, so premije prav tako odvisne od potresne izpostavljenosti, višine soudeležbe in starosti objekta. Zavarovanci lahko pri tem izbirajo med tremi višinami soudeležbe. Izpostavili so primer za hišo v Pomurju ali Podravju v velikosti 150 kvadratnih metrov, za katero bi letna premija zanašala 23,11 evra. Pri zavarovalnici Generali lahko stranke izbirajo med dvo-, pet- in 10-odstotno soudeležbo. Za povprečno hišo v Ljubljani, veliko 170 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 2020 in z dvoodstotno soudeležbo, bi neto letna premija po njihovih izračunih znašala 157 evrov. Za 70 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani, zgrajeno leta 2020 in z dvoodstotno soudeležbo, pa 79 evrov.