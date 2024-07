Pripravljenost na potrese: Utrditve ogroženih stavb ponovno na mrtvi točki

Lani sprejeta resolucija o krepitvi potresne varnosti še ni obrodila konkretnih rezultatov. Do danes v Sloveniji ni bil uresničen še noben primer potresne utrditve stavb s prizidavo in povečanjem stavbe. To velja tudi za potresno najranljivejše stolpnice v središču Ljubljane.