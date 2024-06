Prvi četrtfinalisti 17. EP so postali Švicarji, ki so se že tretjič zapored uvrstili v izločilne boje, na prejšnjih dveh prvenstvih pa kar trikrat zaporedoma izvajali kazenske strele. Leta 2016 so v osmini finala klonili proti Poljski s 5:6, štiri leta kasneje pa po uspehu proti Franciji z 8:7 v četrtfinalu klonili proti Španiji z 2:4. Na uvodnem sobotnem dvoboju proti aktualnim evropskim prvakom Italijanom (1968, 2020) je ekipa švicarskega selektorja turškega rodu Murata Yakina – na tem položaju je od avgusta 2021 – slavila po golih 32-letnega Rema Freulerja (včeraj se mu je iztekla posoja iz Nottingham Foresta v Bologno) v 37. minuti in sedem let mlajšega Rubena Vargasa (včeraj je potekla njegova petletna pogodba z nemškim Augsburgom) v 46.

»Zasluženo smo se uvrstili med osem najboljših v Evropi. Bili smo boljši, fantom vse čestitke za super predstavo,« je dejal 49-letni švicarski selektor Murat Yakin, ki je v trenerskih vodah od leta 2006, izven Švice pa je deloval le eno sezono (2014/15 je bil trener ruskega Spartaka iz Moskve). Italijani, ki so bili slabši pri strelih na gol (1:4), Nemčijo predčasno zapuščajo z dvema porazoma (Španija, Švica) ter s po eno zmago (Albanija) in remijem (Hrvaška), a neuspeh s selektorskega stolčka ni odnesel Luciana Spallettija, ki je reprezentanco lani poleti prevzel od Roberta Mancinija, ki je na Euru 2020 postal prvak Evrope. »Naša pričakovanja v Nemčiji so bila precej višja, a smo razočarali tako sebe kot celotno državo. Odgovornost za neuspeh prevzemam nase,« je priznal Luciano Spalletti, ki pa je vseeno obdržal svojo službo. Vodstvo italijanske zveze je sporočilo, da bo tudi po izteku pogodbe 14. julija (zadnji dan Eura 2024) 65-letni Spalletti ostal selektor.

Gostitelji Nemci in Danci, senzacionalni prvaki Evrope iz leta 1992, so morali v Dortmundu po dobrih 35 minutah igre na začasni prisilni počitek. Zaradi hude nevihte in ogromne količine dežja je bila tekma prekinjena za 25 minut, v drugem polčasu pa sta za Nemčijo zadela Kai Havertz z enajstmetrovke v 53. minuti in Jamal Musiala v 68. Nemčija je sicer prvi gol dosegla že v četrti minuti, ko se je med strelce z glavo vpisal Nico Schlotterbeck, član domače Borussije, a je glavni sodnik Michael Oliver iz Anglije njegov gol po posredovanju tehnologije Var razveljavil zaradi predhodnega prekrška. Podobno se je zgodilo tudi na strani Dancev, potem ko je v 48. minuti zadel Joachim Andersen za vodstvo z 1:0, a je gol Oliver razveljavil zaradi prepovedanega položaja.

Nemci so se Dancem maščevali za poraz v finalu EP 1992 na Švedskem, ko so v Göteborgu izgubili z 0:2. »Tokrat smo bili kot gostitelji pod velikim pritiskom, saj večina ljudi pričakuje, da bomo spet prvaki Evrope. Priznam, da smo se mučili z Danci, a na koncu smo le zmagali in se uvrstili v četrtrfinale,« je ocenil Julian Nagelsmann, selektor Nemčije. Uspeh v Dortmundu je zaznamoval tudi neodgovorni gledalec, ki je v drugem polčasu plezal po nosilni konstrukciji strehe stadiona Signal Iduna Park. Okoli 22.30 je zaradi poteze zamaskiranega moškega z nahrbtnikom (kasneje je policija sporočila, da gre za 21-letnika iz Osnabrücka, ki so ga po škandalu aretirali) posredoval tudi helikopter, ki je osvetlil del strehe objekta. Tretji četrtfinalisti so po tekmi s Slovaki postali Angleži, ki so po zaostanku z 0:1 (Ivan Schranz v v 25. minuti) najprej zadeli v 95., zadnji minuti sodnikovega podaljška (Jude Bellingham), v prvi minuti dodatka pa se je med strelce vpisal še Harry Kane.

Osmina finala: Švica – Italija 2:0 (1:0), Nemčija – Danska 2:0 (0:0), Anglija – Slovaška 2:1 po podaljških 2:1 (0:1, 1:1), Španija – Gruzija (sinoči), danes: Francija – Belgija (ob 18. uri), Slovenija – Portugalska (21.00).