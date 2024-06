Ministrstvo za obrambo. To je eden izmed nazivov centralnega branilca slovenske reprezentance Jaka Bijola. V državah nekdanje Jugoslavije so Slovence označevali za smučarje, a pri Bijolu gre za veliko simbolike. Je vzročni primer, kako iz obetavnega alpskega smučarja postaneš vrhunski nogometaš. Potem ko je istočasno treniral oba športa in je pri 13 letih postal državni prvak v veleslalomu, se je odločil za nogomet, čeprav sta si starša želela, da bi izbral alpsko smučanje, ki je v družini še vedno prisotno. Oče Janez je namreč predsednik zbora za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Njegov izjemen nogometni talent je odkril moskovski CSKA in le nekaj dni po maturi je leta 2018 za pol milijona evrov odškodnine iz velenjskega Rudarja odšel v ruskega velikana, nekaj mesecev kasneje pa že debitiral za slovensko reprezentanco.

Po osnovni izobrazbi je defenzivni vezist, a je naredil preobrazbo v precej boljšega centralnega branilca, kjer je v prednosti, saj ima več tehničnega znanja kot klasični »štoperji«. Potem ko se je uveljavil v italijanski serie A v dresu Udineseja (klub iz Vidma je Rusom plačal 4 milijone evrov odškodnine), je po nekaterih statičnih podatkih celo najboljši branilec skupinskega dela evropskega prvenstva, kjer je ukrotil danskega zvezdnika Höjlunda, srbski stroj za gole Mitrovića in angleškega asa Kanea. Zdaj ga čaka zmenek s Portugalcem Ronaldom, kateremu je vseskozi dihal za ovratnik že marca na prijateljski tekmi s Stožicah ob zmagi z 2:0. Če so navijače doslej navduševali predvsem napadalci, so zdaj pesem posvetili postavnemu branilcu s Koroške. Pomagali so si z ritmom uspešnice Čez šuštarski most. »Ooo, Jaka Bijol, levo na Haalanda, desno na Ronaldota, če je treba, da tudi gol, Jaka Bijol.«

Portugalca Cristiana Ronalda vsi uvrščajo med najboljše nogometaše vseh časov. Lovorike in rekordi se kar lepijo na ambicioznega Portugalca, ki s svojo lakoto po uspehih za seboj vleče ekipe, v katerih igra. Je zgodba o otroku iz obubožane delavske družine, ki mu je nogomet pomenil pobeg v boljše življenje. Da bi postal nogometaš, je zanemaril šolo. Ima sloves deloholika, izjemno skrbi za svoje telo, zato lahko pri 39 letih še vedno igra na najvišji ravni. V svoji karieri je osvojil pet zlatih žog in štiri zlate čevlje. Skupaj ima kar 33 lovorik, med katerimi izstopa pet lig prvakov in naslov evropskega prvaka s Portugalsko leta 2016.

V številnih rubrikah je rekorder po številu nastopov, golov in podaj. V bitki, kdo je najboljši nogometaš v zgodovini, je bil epsko bitko z argentinskim tekmecem Lionelom Messijem. Revija Time ga je uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu. Je prvi nogometaš in tretji športnik na svetu, ki je zaslužil milijardo dolarjev. Skozi kariero je dobil sloves vsestranskega napadalca, ki je dober v igri z obema nogama, za nameček pa je odličen v skoku, saj se je odrine zelo visoko in ima prirojen občutek, da to naredi v pravem trenutku. Ima sloves arogantneža na igrišču, ki je za zmago pripravljen narediti vse, in zelo težko prenaša poraze.