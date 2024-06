Angleže zdaj v četrtfinalu čaka zahtevna Švica, ki je v soboto izločila Italijo (2:0), pred tem pa v skupini tudi remizirala z eno izmed favoritinj za končno zmago Nemčijo (1:1).

Slovaško je v vodstvo v 25. minuti popeljal Ivan Schranz. Dolgo je kazalo na njihovo presenečenje, Angleži so imeli na dvoboju ogromno posesti, a niso vedeli, kaj z njo narediti, podobno kot na vseh tekmah tega EP. Toda v peti minuti sodnikovega dodatka jih je rešil Jude Bellingham, ki je tekmo z mojstrovino popeljal v podaljške. Takoj v začetku tega je dvoboj odločil kapetan Harry Kane.

Prvi so bili danes nevarni Slovaki, poskus nekje med strelom in podajo Davida Hancka je zletel mimo gola Jordana Pickforda. V uvodnih minutah so Angleži stopili na žogo, a precej živahno so delovali tudi Slovaki.

Angleži so prvič poskusili prek Kierana Trippierja, a je ta po podaji Bellinghama z roba kazenskega prostora žogo poslal skorajda izven stadiona. Nato je bilo vroče pred angleškim golom, ko je pobegnil Lukaš Haraslin, a je Marc Guehi še blokiral, Slovaki pa zatem niso zaključili.

Po strelu Kana so Slovaki odbili v kot, iz tega pa je imel mladi Kobbie Mainoo lepo priložnost, z razdalje z voleja je sprožil čez prečko. Sledil je šok za Otočane. Po dolgi podaji so Slovaki dobili skok za žogo, nato pa je David Strelec lepo v prostor podal Schranzu, ki je iz oči v oči premagal Pickforda.

Po golu je angleška igra ostala enaka. Žogo so imeli v posesti, manjkal je zaključek. Slovaki so do konca prvega polčasa dobro postavili obrambo, edini pravi poskus Mainooja je po bloku končal v kotu. Angleži v prvem delu sploh niso sprožili v okvir vrat Slovakov, slednji so iz edinega zadeli.

Iz prvega pravega napada v drugem pa so Angleži ekspresno zatresli mrežo, iz bližine je zadel Phil Foden, a je bil ob tem tudi v prepovedanem položaju, tako da so sodniki gol razveljavili. Drugi polčas so Angleži začeli bolj eksplozivno, takoj zatem je slovaška obramba znova blokirala Kana.

V 55. minuti so Slovaki skoraj povišali prednost, po napaki Angležev je iz sredine streljal Strelec in skoraj presenetil Pickforda. V naslednjih minutah so varovanci Garetha Southgatea močno pritiskali, v 78. minuti je imel po predložku Fodena lepo priložnost Kane, a je z glavo meril mimo.

Blizu izenačenju je bil Declan Rice, ki je z razdalje nastreljal vratnico, Kane je odbitek poslal čez vrata. Na drugi strani je Stanislav Lobotka od daleč meril naravnost v Pickforda. Ob koncu pa so bili Slovaki preveč zbrani na branjenje, nato je udaril Bellingham, ko je po Kyla Walkerja in podaljšani žogi Guehija zadel s škarjicami.

Dvoboj je hitro v podaljšku odločil Kane, po kotu in boksanju Dubravke so Angleži po zraku kombinirali v šestnajstercu, akcijo pa je zaključil kapetan. Najlepšo priložnost za slovaško izenačenje je imel ob koncu prvega podaljška Peter Pekarik, a je s kolenom žogo poslal prek praznih vrat.